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    На ГЭС в Николаевской области прорвало плотину, поднялся уровень воды

    (обновлено: )82532
    По данным местного издания, на Первомайской гидроэлектростанции прорвало плотину, вследствие чего уровень воды в Южном Буге в районе Южноукраинска, а также в Александровском водохранилище значительно поднялся.
    На Первомайской ГЭС прорвало плотину
    barometr.info

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На Первомайской гидроэлектростанции (ГЭС) в Николаевской области прорвало плотину, в результате чего уровень воды в Южном Буге в районе города Южноукраинска, а также в Александровском водохранилище значительно поднялся.

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    "В деревянном щите на плотине Первомайской ГЭС образовалась довольно большая брешь. Уровень воды в Южном Буге значительно поднялся", — сообщает "Барометр Южноукраинска".

    Издание предполагает, что в половодье часть щита вырвало напором воды, так как в настоящее время регулярно выпадают осадки и активно тает снег.

    Ранее сообщалось, что в Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.

    barometr.info
    На Первомайской ГЭС прорвало плотину

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