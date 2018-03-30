На ГЭС в Николаевской области прорвало плотину, поднялся уровень воды

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На Первомайской гидроэлектростанции (ГЭС) в Николаевской области прорвало плотину, в результате чего уровень воды в Южном Буге в районе города Южноукраинска, а также в Александровском водохранилище значительно поднялся.

"В деревянном щите на плотине Первомайской ГЭС образовалась довольно большая брешь. Уровень воды в Южном Буге значительно поднялся", — сообщает "Барометр Южноукраинска".

Издание предполагает, что в половодье часть щита вырвало напором воды, так как в настоящее время регулярно выпадают осадки и активно тает снег.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.