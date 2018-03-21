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    На трассе Днепр-Запорожье образовался затор из грузовиков

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    Огромный затор из грузовиков собрал возле села Братское на трассе Днепр-Запорожье днем 21 марта. Автодор предупреждает водителей об ухудшившихся условиях погоды.
    Видео пользователя Youtube Анастасия Панасенко

    В среду, 21 марта на трассе Днепр-Запорожье образовалась огромная пробка из грузовиков и легковушек.

    Очевидцы опубликовали видео транспортного затора. Больше всего машин остановилось возле населенного пункта Братское в нескольких километрах от Днепра.

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    Местный автодор не объявлял о закрытии междугородней трассы, однако призвал автомобилистов к осторожности из-за гололеда и мокрого снега.

    Напомним, синоптики обещают, что 22 марта в Украине сохранится холодная погода, а ночью температура опустится до минус 12 градусов.

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