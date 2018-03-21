На трассе Днепр-Запорожье образовался затор из грузовиков

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В среду, 21 марта на трассе Днепр-Запорожье образовалась огромная пробка из грузовиков и легковушек.

Очевидцы опубликовали видео транспортного затора. Больше всего машин остановилось возле населенного пункта Братское в нескольких километрах от Днепра.

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Местный автодор не объявлял о закрытии междугородней трассы, однако призвал автомобилистов к осторожности из-за гололеда и мокрого снега.

Напомним, синоптики обещают, что 22 марта в Украине сохранится холодная погода, а ночью температура опустится до минус 12 градусов.

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