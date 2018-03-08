наверх
08.03.201816:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Женщины-политики. Почему им... не верят в Украине

    (обновлено: )25403
    Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
    Надежда Савченко
    bykvu.com

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Прорыв в сознании миллионов украинцев, конечно же, сделала Юлия Тимошенко. На тогда еще совсем молодую соратницу премьер-министра Павла Лазаренко мужчины смотрели с умилением, а женщины с нескрываемой завистью. Обладая тонким чутьем Тимошенко всего за несколько лет сумела стать одним из главных украинских политиков. Более того, даже отсидев несколько лет в тюрьме, Юлия Владимировна, кажется, только стала сильнее. Сегодня ее президентский рейтинг значительно превышает популярность Петра Порошенко, так что не исключено, что именно она станет следующим главой украинского государства.

    Подготовка к 8 марта в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
    Вопреки Вятровичу и Ко. Как украинцы празднуют 8 Марта

    "Бывшие" затаились

    Конкуренцию Юлии Владимировне в свое время пыталась составить подзабытая ныне Инна Богословская. Юрист из Харькова сначала безуспешно пыталась войти в украинскую политику с маленькими партиями "Озимое поколение" и "Вече", а когда поняла, что дешевле будет стать частью гиганта Партии регионов, выбрала последний вариант. Основной специализацией Богословской были атаки на Юлию Тимошенко — редкие ток-шоу проходили без наездов на лидера "Батькивщины". Когда же стало понятно, что после Революции достоинства Партия регионов стала синонимом проказы, Богословская резко дистанцировалась и пока что так и не нашла в себе сил вернуться в большую политику. 

    Не спешат с возвращением и другие культовые фигуры времен правления Виктора Януковича. Если глава СНБО Раиса Богатырева и спикер Партии регионов Анна Герман в свое время назывались в числе самых влиятельных людей Украины, то сейчас о них мало кто вспомнит. Герман, выйдя из небытия одно время вела передачу на одном из рейтинговых каналов. О судьбе Богатыревой совсем мало сведений. Все что известно о бывшей главе Минздрава и СНБО, то, что ее муж регулярно посещает семейное имение в Подгорцах под Киевом.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юлия Тимошенко. Архивное фото

    В отличии от соратниц по "злочинной владе", пытаются вести активную политическую жизнь экс-министр социальной политики Наталья Королевская и экс-министр юстиции Елена Лукаш. Правда, в виду нынешней ситуации в стране и активности ура-патриотов это, в основном, происходит в виртуальной реальности. Королевская уже давно не появлялась в стенах Верховной Рады, а Лукаш активно комментирует события в стране на Facebook.

    Читайте также: Эксперты констатируют мировой упадок либерализма

    Чем ярче, тем круче

    На порядок большую активность проявляют женщины-политики новой волны, которые пришли во власть на волне Майдана. Хотя к качеству их деятельности, в отличие от предшественниц имеются большие вопросы. 

    Комментарий Ирины Луценко. Видео
    Youtube "5 канала"
    "Вынос козла" в Раде. Луценко прокомментировала свой скандальный призыв

    Самая яркая из них, пожалуй — Ирина Луценко. Жена нынешнего главы ГПУ Юрия Луценко попала в стены Верховной Рады когда ее муж сидел в тюрьме. И, похоже, украинская политика ей очень понравилась. Хотя, в обществе гораздо чаще обсуждают не политические достижения жены Луценко, а ее яркие наряды, дорогие сумки и пластические операции. 

    Похожая история и с неожиданно ставшей вице-спикером Верховной Рады бывшей пресс-секретарем Виктора Ющенко Ириной Геращенко. Помимо подмены Андрея Парубия, политик представляет Украину в Контактной группе по решению конфликта на Донбассе. Но если с озвучиванием полупустому залу депутатских запросов проблем не возникает, то результаты деятельности Геращенко в Минске весьма сомнительны. Равно как и ее коллеги по президиуму Верховной Рады Оксаны Сыроид. Последняя за несколько лет пребывания в должности вице-спикера запомнилась разве что во время скандала с бывшими АТОшниками, которых провели в зал заседания ВР.

    Из женщин-политиков новой волны наибольшую популярность в свое время имела летчица-героиня Надежда Савченко. Но кампания по дискредитации совместно с не вполне адекватным поведением самой Нади буквально за год обнулили ее рейтинговые достижения. 

    tabloid.pravda.com.ua
    Ирина Луценко

    А доверия нет

    Не удивительно, что исходя из последних данных соцопросов, украинцы все меньше доверяют политикам в юбках. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные февральского опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Авторы исследования интересовались у респондентов об их отношении к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, внефракционному нардепу Надежде Савченко, первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, вице-спикеру Оксане Сыроид, нардепу от БПП Ольге Богомолец и омбудсмену Валерии Лутковской.

    Цветы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях

    Опрос показал, что уровень доверия ко всем женщинам-политкам ниже, чем уровень недоверия. Так, наименьший уровень доверия у украинцев к Лутковской (6%), Сыроид (8%) и Савченко (10%), а наибольший – Богомолец (18%), Тимошенко (17%), и Геращенко (15%).

    Сложилось исторически

    Вместе с тем, по мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, недоверие в Украине к женщинам-политикам сложилось исторически. 

    "Украинское общество достаточно архаично. И это при том, что в значительной части страны царит матриархат — семья, хозяйство, как правило, держится на женщине. Да, в украинской политике, конечно, хватает женщин, но, по большому счету, к ним относятся как к выскочкам. В отличие от Запада, где контекст немного другой. Возможно, в ближайшие десять лет женщин в украинской политике станет больше. Но гендерного равенства, как, скажем, в странах Скандинавии, в Украине не будет", — считает эксперт.

    Читайте также — Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие