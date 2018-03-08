Женщины-политики. Почему им... не верят в Украине

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Прорыв в сознании миллионов украинцев, конечно же, сделала Юлия Тимошенко. На тогда еще совсем молодую соратницу премьер-министра Павла Лазаренко мужчины смотрели с умилением, а женщины с нескрываемой завистью. Обладая тонким чутьем Тимошенко всего за несколько лет сумела стать одним из главных украинских политиков. Более того, даже отсидев несколько лет в тюрьме, Юлия Владимировна, кажется, только стала сильнее. Сегодня ее президентский рейтинг значительно превышает популярность Петра Порошенко, так что не исключено, что именно она станет следующим главой украинского государства.

"Бывшие" затаились

Конкуренцию Юлии Владимировне в свое время пыталась составить подзабытая ныне Инна Богословская. Юрист из Харькова сначала безуспешно пыталась войти в украинскую политику с маленькими партиями "Озимое поколение" и "Вече", а когда поняла, что дешевле будет стать частью гиганта Партии регионов, выбрала последний вариант. Основной специализацией Богословской были атаки на Юлию Тимошенко — редкие ток-шоу проходили без наездов на лидера "Батькивщины". Когда же стало понятно, что после Революции достоинства Партия регионов стала синонимом проказы, Богословская резко дистанцировалась и пока что так и не нашла в себе сил вернуться в большую политику.

Не спешат с возвращением и другие культовые фигуры времен правления Виктора Януковича. Если глава СНБО Раиса Богатырева и спикер Партии регионов Анна Герман в свое время назывались в числе самых влиятельных людей Украины, то сейчас о них мало кто вспомнит. Герман, выйдя из небытия одно время вела передачу на одном из рейтинговых каналов. О судьбе Богатыревой совсем мало сведений. Все что известно о бывшей главе Минздрава и СНБО, то, что ее муж регулярно посещает семейное имение в Подгорцах под Киевом.

В отличии от соратниц по "злочинной владе", пытаются вести активную политическую жизнь экс-министр социальной политики Наталья Королевская и экс-министр юстиции Елена Лукаш. Правда, в виду нынешней ситуации в стране и активности ура-патриотов это, в основном, происходит в виртуальной реальности. Королевская уже давно не появлялась в стенах Верховной Рады, а Лукаш активно комментирует события в стране на Facebook.

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Чем ярче, тем круче

На порядок большую активность проявляют женщины-политики новой волны, которые пришли во власть на волне Майдана. Хотя к качеству их деятельности, в отличие от предшественниц имеются большие вопросы.

Самая яркая из них, пожалуй — Ирина Луценко. Жена нынешнего главы ГПУ Юрия Луценко попала в стены Верховной Рады когда ее муж сидел в тюрьме. И, похоже, украинская политика ей очень понравилась. Хотя, в обществе гораздо чаще обсуждают не политические достижения жены Луценко, а ее яркие наряды, дорогие сумки и пластические операции.

Похожая история и с неожиданно ставшей вице-спикером Верховной Рады бывшей пресс-секретарем Виктора Ющенко Ириной Геращенко. Помимо подмены Андрея Парубия, политик представляет Украину в Контактной группе по решению конфликта на Донбассе. Но если с озвучиванием полупустому залу депутатских запросов проблем не возникает, то результаты деятельности Геращенко в Минске весьма сомнительны. Равно как и ее коллеги по президиуму Верховной Рады Оксаны Сыроид. Последняя за несколько лет пребывания в должности вице-спикера запомнилась разве что во время скандала с бывшими АТОшниками, которых провели в зал заседания ВР.

Из женщин-политиков новой волны наибольшую популярность в свое время имела летчица-героиня Надежда Савченко. Но кампания по дискредитации совместно с не вполне адекватным поведением самой Нади буквально за год обнулили ее рейтинговые достижения.

tabloid.pravda.com.ua Ирина Луценко

А доверия нет

Не удивительно, что исходя из последних данных соцопросов, украинцы все меньше доверяют политикам в юбках. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные февральского опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Авторы исследования интересовались у респондентов об их отношении к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, внефракционному нардепу Надежде Савченко, первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, вице-спикеру Оксане Сыроид, нардепу от БПП Ольге Богомолец и омбудсмену Валерии Лутковской.

Опрос показал, что уровень доверия ко всем женщинам-политкам ниже, чем уровень недоверия. Так, наименьший уровень доверия у украинцев к Лутковской (6%), Сыроид (8%) и Савченко (10%), а наибольший – Богомолец (18%), Тимошенко (17%), и Геращенко (15%).

Сложилось исторически

Вместе с тем, по мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, недоверие в Украине к женщинам-политикам сложилось исторически.

"Украинское общество достаточно архаично. И это при том, что в значительной части страны царит матриархат — семья, хозяйство, как правило, держится на женщине. Да, в украинской политике, конечно, хватает женщин, но, по большому счету, к ним относятся как к выскочкам. В отличие от Запада, где контекст немного другой. Возможно, в ближайшие десять лет женщин в украинской политике станет больше. Но гендерного равенства, как, скажем, в странах Скандинавии, в Украине не будет", — считает эксперт.

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