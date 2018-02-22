Кабмин - оборонпрому: на вас пришла похоронка

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В госбюджете Украины на этот год предусмотрено беспрецедентное финансирование (86 млрд грн) сферы обороны и безопасности. Из них 16 млрд — на модернизацию военной техники и закупку новых образцов вооружений. Несмотря на значительное увеличение расходов на закупку и модернизацию техники, Украина как страна, которая ведет боевые действия, тратит очень незначительные средства на новые образцы вооружений и военной техники. По-прежнему в приоритете остаются ремонт и модернизация.

С 2014-го года в сферу оборонно-промышленного комплекса активно включились частные компании, которые выпускают военную продукцию и изделия двойного назначения. Доля частных предприятий, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, на сегодня превышает 50%. Остальное приходится на госпредприятия "Укроборонпрома". Потому частный бизнес стал активнее лоббировать государственную поддержку для негосударственных предприятий.

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Лига оборонных предприятий, в которую объединились частные компании, добилась пересмотра вопроса ценообразования для производителей оборонной продукции. И в январе 2018 года украинским коммерческим предприятиям, которые выполняют госзаказы в области обороны, разрешили зарабатывать больше: Кабмин одобрил повышение уровня рентабельности для такой деятельности с действующего 1% (для комплектующих) и 20% (на материалах), до 5% и 30%, соответственно.

Сейчас средняя рентабельность предприятий этого сектора составляет 7,5%. С увеличением нормы рентабельности у частных производителей ВВТ появилась возможность вкладывать средства в развитие предприятий и в разработку новых видов вооружений, поскольку прибыль их составила бы 10-12%.

Денег нет, но вы держитесь

Теперь же, по информации Лиги оборонных предприятий, правительство во время утверждения государственного оборонного заказа решило приостановить действие решения о новых нормах рентабельности.

"И сегодня Министерством обороны волюнтаристскими методическими рекомендациями, принятыми на уровне внутреннего документа Министерства, был ограничен уровень рентабельности до 1% на комплектующие сырье, материалы, закупаемые для изготовления образца, и до 20% на собственные работы", — сообщил генеральный директор Лиги оборонных предприятий Александр Ясинский во время круглого стола в Киеве.

По его словам, создание новых видов вооружения стоит дорого, а за время конфликта в Донбассе предприятиями частных форм собственности разработано и принято на вооружение ВСУ порядка 50 образцов современной военной техники, и практически все они были созданы за собственные оборотные средства.

"Для того, чтобы создать хороший продукт, нужны высококлассные специалисты, нужно применять современную элементную базу, которая в Украине отсутствует, а стоит она очень дорого. Элементная база производства Китая, Гонконга, Кореи не подходит – нужны европейские или американские производители", – пояснил Ясинский.

По его словам, если коренным образом не пересмотреть принципы ценообразования в оборонно-промышленном комлексе, оборонные предприятия на одном энтузиазме долго не протянут.

"И не потому, что энтузиазм закончится. Энтузиазма хватит, патриотизма достаточно у всех, но нет просто банально средств, нет развития. И мы идем не по пути развития, а по деструктивному пути", — подчеркнул Ясинский.

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Выбрали старое барахло

По словам главы правления Лиги оборонных предприятий Олега Высоцкого, той прибыли, которую сегодня получают частные оборонные предприятия еле-еле хватает на то, чтобы расплатиться с кредитами и учесть инфляцию. Как заявляют в Лиге, в новые разработки частные предприятия вкладывали средства, заработанные еще до вооруженного конфликта в Донбассе, сейчас же эти деньги закончились и средств на финансирование новых разработок нет.

Экс-премьер-министр и экс-министр обороны, а ныне глава наблюдательного совета Лиги оборонных предприятий Украины, Юрий Ехануров утверждает, что подобным решением Кабмин признал, что в этом году будут выпускаться устаревшие образцы вооружений и техники, поскольку на новые средств нет.

"И 500 миллионов гривен, которые должны были направить на инновации, на новые разработки, к сожалению, будут идти на продукцию, которая дешева… Хорошей техники не будет, будет только то, что очень дешево и было придумано 10, 20, 40 лет назад. Кабинет министров, когда принимал политическое решение, он определялся, или мы будем брать барахло и мало платить, или мы дадим возможность, чтобы украинская армия получала современную технику. Выбрали барахло. И это не квалифицированное решение Кабинета министров, и в первую очередь министра обороны Украины… Когда с подачи министра обороны мы отказываемся от новейшей техники и снова хотим закупать старое, это свидетельствует о том, что он неквалифицированный человек и ему нужно поучиться. Мы должны понимать: без современной техники мы на том передке ничего не сделаем, наши люди будут просто пропадать", — заявил Юрий Ехануров.

Государству не до оборонки

Независимый военный эксперт Олег Жданов отмечает, что войска не получали новой техники и вооружений и в предыдущие годы, поскольку именно вопрос закупок в Украине решался по остаточному принципу.

"В 2016 и в 2017 году на закупку новых образцов вооружений у нас закладывались деньги от приватизации. Понятно, что план приватизации в конце года был провален, естественно никто новых образцов не покупал", сказал в комментарии РИА Новости Украина Олег Жданов.

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По его словам, подобная ситуация складывается потому, что в Украине вообще нет такого понятия, как рынок вооружений.

"У нас нет ни внутреннего, ни внешнего рынка вооружений. На международный рынок Укроборонпром еще как-то выходит и продает, но просто как участник этого рынка, а внутри страны мы рынка не создали. Если бы был рынок, тогда можно было бы говорить о каких-то условиях для отечественного производителя, который бы делал разработки за свой счет, так как это происходит во всем мире: Министерство обороны выставляет технические условия, а фирмы могут выходить на тендер уже даже с готовыми образцами. Но для этого государство должно мотивировать предприятия, допустим, минимальным налогообложением, какими-то льготными условиями, кредитами. А на сегодня получается, что Кабинет министров ставит перед собой главную задачу выжимки максимальной прибыли с той экономики, которая в стране еще кое-как работает", — сказал Олег Жданов.

При этом в Украину в рамках помощи Запада поступают канадские винтовки и противотанковые ракетные комлексы Джавелин. Возможно, если бы государство было заинтересовано в развитии собственного оборонпрома, можно было бы направить финансовую помощь на закупку новых отечественных разработок.

"Но наши национальные особенности состоят в том, что живых денег нам никто не дает, причем уже не первых год. И из-за этого вынуждены либо соглашаться с тем, что нам дают, вместо попросить то, что нам надо. Но тот же Израиль, когда вел активные боевые действия, начинал с производства боеприпасов для М-16. Сегодня Израиль входит в пятерку мировых лидеров по производству вооружений, и производит все, включая самолеты. То есть независимость государства, его обороноспособность в том числе, зависит от производства боеприпасов и видов вооружения. И если мы говорим, что мы хотим внедрить в жизнь эту концепцию безопасности, которую мы утвердили в законодательном виде, нам нужно развивать собственный рынок вооружений. Нужно смотреть, что мы можем сделать самостоятельно, что нам экономически выгодно, а что нам придется покупать, потому что это очень дорого в разработке или в производстве, или у нас отсутствует такое производство", — считает Жданов.

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В такой ситуации, похоже, Кабинет министров не особо озабочен созданием рынка вооружений. Главная задача правительства — наполнить бюджет, поскольку кредитов не дают, и все трещит по швам.

"На сегодня я не вижу государственного подхода в оборонной сфере. Это самый простой способ — не нужно тратить деньги на разработку, можно просто проводить закупку и ставить в строй. И если посмотреть на те разработки, которые есть на сегодня, то это опять же пойдет в разрез с той же американской помощью. Я так понимаю, что если мы начнем клепать наши отечественные противотанковые ракетные комплексы сорокалетней давности, типа "Стугны" и "Корсара", станет вопрос, зачем нам более современные Джавелины, и мы опять вернемся в прошлый век по вооружениям. Но это вопрос государственной политики, и, видимо, такова политика президента", — заключил Жданов.