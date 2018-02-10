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    Израиль об авиаударах по Сирии. Носят оборонительный характер

    (обновлено: )45701
    Как сообщил официальный представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус, авиаудары были оборонительные действия, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля
    RIA News Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями, сказал официальный представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус.

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    Появились кадры уничтожения турецкого танка в Сирии

    Авиаудары по Сирии он назвал оборонительными действиями, которые спровоцированы актом агрессии Ирана, пославшего минувшей ночью беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

    "Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации", — сказал подполковник на брифинге для журналистов.

    "Это были оборонительные действия, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население… Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации", — добавил он.

    Офицер отметил, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан.

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