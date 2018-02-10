Израиль об авиаударах по Сирии. Носят оборонительный характер

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями, сказал официальный представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус.

Авиаудары по Сирии он назвал оборонительными действиями, которые спровоцированы актом агрессии Ирана, пославшего минувшей ночью беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

"Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации", — сказал подполковник на брифинге для журналистов.

"Это были оборонительные действия, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население… Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации", — добавил он.

Офицер отметил, что инцидент, с точки зрения израильтян, пока не исчерпан.