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    Кабмин одобрил оборонный госзаказ на три года

    (обновлено: )28
    Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Кабмин принял основные показатели оборонного госзаказа на 2018-2020 года. В среднесрочной перспективе основные усилия будут направлены на обеспечение армии современными образцами вооружения и военный техники.
    Кабинет министров Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Правительство Украины одобрило основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 года, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

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    Ранее основные показатели оборонного заказа на 2018-2020 года утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

    "Кабинет министров Украины принял основные показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики Украины.

    По данным министерства, одобренный правительством оборонный заказ базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военный техники.

    Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает финансирование сектора обороны и безопасности страны на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов).

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