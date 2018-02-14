Кабмин одобрил оборонный госзаказ на три года

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Правительство Украины одобрило основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 года, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее основные показатели оборонного заказа на 2018-2020 года утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Кабинет министров Украины принял основные показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики Украины.

По данным министерства, одобренный правительством оборонный заказ базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военный техники.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает финансирование сектора обороны и безопасности страны на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов).