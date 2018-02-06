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    Министр обороны США выступил за расширение контактов с военными РФ

    (обновлено: )21210
    Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что контакты с российскими военными касаются борьбы с терроризмом и ситуации вокруг КНДР.
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник высказался за расширение контактов с военными РФ.

    "Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями России. Я бы назвал их операционными контактами", — сказал Мэттис на слушаниях в конгрессе.

    По его словам, в частности, это касается борьбы с терроризмом и ситуации вокруг КНДР.

    "Но мы должны больше контактировать с русскими", — отметил шеф Пентагона.

    Ранее сообщалось, что управление тыла министерства обороны США (Defense Logistics Agency) не смогло правильно отчитаться о расходах на сумму более чем в 800 миллионов долларов, расходы еще на 100 миллионов были задокументированы не полностью.

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