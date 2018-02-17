Фашисты поклонялись Пирогову, а Украина плюнула на него

Алла Дунина, РИА Новости Украина

С именем Николая Пирогова в Виннице связано все. В честь него названа самая большая в городе улица. Его имя носит местный медицинский университет и областная больница, гимназия, ему установлен памятник. Да и на вопрос местным жителям: "Что у вас в городе можно посмотреть?", все, как один, отвечают: "Сходите в музей Пирогова и обязательно посетите склеп. Наш Пирогов выглядит в сто раз лучше, чем Ленин, хоть и забальзамирован намного раньше".

По сути, это одна из единственных достопримечательностей в городе достойная внимания. Именно в музей-усадьбу и в усыпальницу едут туристы. Но, после заявлений и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, над музеем нависла серьезная угроза. Гражданка США хочет похоронить уникальный медицинский эксперимент по сбережению тела который длится уже больше столетия.

Визитная карточка Винницы

Такого поворота никто не мог представит в страшном сне. Ведь речь идет о действительно выдающейся личности — не просто враче и хирурге спасшем тысячи жизней, а так же и ученом, который начал применять анестезию во время операций, первый использовал гипсовую повязку при переломах и раздроблении костей, транспортировке раненых, он был создателем военно-полевой медицины. Его трудами пользуются во всем мире, его имя известно во всем мире, а его тело — уникально. Но десятая ребальзамация оказалась под угрозой срыва из-за прихоти одной американки.

"Нет, вы нам скажите, кто Супрун такая, что решила диктовать, что нам делать с телом нашего Пирогова?!, — возмущается винничанка Наталья Ильченко. — Если на то пошло, то винничане сами сбросятся по гривне, две, десять и спасут тело ученого. Это не проблема. Даже фашисты и те охраняли его усыпальницу, а тут нашлась одна, которая не знает ни нашей украинской истории, ни истории медицины и решает за многомиллионную страну, за город. Это возмутительно!"

РИА Новости Украина Алла Дунина Церковь-некрополь Н.И. Пирогова в Виннице

Большинство виннитчан, с кем пришлось общаться, придерживаются такой же точки зрения. Как ни крути, а именно Николай Пирогов, а не фонтан Roshen, стал визитной карточкой города.

Правда, некоторые особо патриотические личности в городе недавно выступили с уникальным предложением: так как Николай Пирогов по происхождению русский, то можно было бы его не обменять на украинских пленных. Но это заявление винничане приняли за бред и не придали ему никакого значения.

Гений медицины

Николай Пирогов родился в 1810 году в Москве и был тринадцатым ребенком в небогатой семье служащего, но оказался вундеркиндом. В 14 лет по поддельным документам, ему приписали два года, стал студентом Московского университета. В 22 получил профессорское звание в Германии. Достиг невиданных высот в хирургии благодаря изучению анатомии человека. Добился мастерства — операции проводил за считанные минуты, в отличии от коллег, которые мучили больных по часами.

У него лечился Николай Некрасов. Пирогов установил причину недуга 22-летнего молодого человека, которого врачи обрекли на смерть поставив диагноз — чахотка. Пирогов же обнаружил редкую болезнь сердца, назначил лечение и предрек ему жить до старости. Юношу звали Дмитрием Менделеевым. Во время крымской компании спас тысячи жизней солдат — организовал работу военно-полевых госпиталей не в далеком тылу, а рядом с полем сражения. Привлек к помощи сестер милосердия, организовал доставку раненых, сортировку по сложности ранений и сопутствующим болезням и многое другое.

В то же время и Николай Пирогов впал в немилость властей при жизни за то, что по просьбе заговорщиков отправился в Италию, к раненому Джузеппе Гарибальди и буквально поставил его на ноги. За это его уволили с должности попечителя Киевского учебного округа. После этого Пирогов приобрел имение "Вишня", где стал жить и лечить крестьян, бесплатно, а некоторым даже помогать материально.

РИА Новости Украина Алла Дунина Церковь-некрополь Н.И. Пирогова в Виннице

Умер Николай Пирогов 23 ноября 1881 года от рака. Его тело, по просьбе супруги, было забальзамировано доктором Давидом Выводцевым из Петербургской медико-хирургической академии путем впрыскивания раствора тимола в сонную и бедренную артерии, без вскрытия черепной, брюшной и грудной полостей. Выводцев принялся бальзамировать Николая Ивановича ночью, сразу по истечении трех посмертных суток, такое условие поставил Священный Синод. После этого тело перенесли в стеклянном гробу в церковь, а позже в специально построенный склеп, над которым позже супруга построила храм Николая Чудотворца.

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65 лет к Пирогову никто не прикасался в прямом смысле слова. Единственным печальным инцидентом можно считать то, что в 1920-е годы, после неизвестные разбили стеклянный купол и похитили из гроба тайного советника шпагу с драгоценной рукоятью, подарок императора Франца-Иосифа, и медный крест. Самого же профессора не тронули и пальцем.

Уникальный эксперимент

В склеп ведут крутые мраморные ступеньки. Венки, образа, свет пробивается сквозь витражи двух маленьких окошек, в усыпальнице горит приглушенный свет. Посередине стоит стеклянный гроб, в котором в парадном мундире покоится хирург. Рядом с телом горит свеча.

"Пожалуйста, не фотографируйте его слишком близко", — просит экскурсовод.

Да и тревожить покой усопшего как-то не хочется, более того, невольно все переходят на шепот. Вокруг царит атмосфера умиротворения.

"Сторожилы рассказывали, что когда Винницу захватили немцы они с большим почтением относились к телу профессора. Когда заходили в усыпальницу, снимали головные уборы. Наверное, это было связано с тем, что он долгое время жил в Германии, а возможно и потому что и немцы использовали разработанные им методы лечения, как и его рекомендации по организации военно-полевых госпиталей. В условиях войны его методики бесценны и спасают не одну жизнь. В 1941-м, в блокадном Ленинграде, труды Николая Пирогова по военно-полевой медицине были впервые переизданы и срочно самолетами доставлены в полевые госпитали, где стали настольными книгами военврачей", — рассказывает экскурсовод.

В 1944 году, как только освободили Украину, совет наркомата издает распоряжение об открытии музея в пироговской усадьбе под Винницей. Через год провели первую ребальзамацию, хотя планировали ее провести в 1941 году, но помешала война. Два раза тело Пирогова возили на ребальзамацию в Москву, с 1969 года уже приезжали специалисты из Москвы в Винницу. Сегодня, когда встал очередной вопрос о ребальзамации тела Николая Пирогова, эту процедуру готовы провести украинские ученые, без привлечения российских.

РИА Новости Украина Алла Дунина Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько

"Сегодня мы просто обязаны сберечь тело Пирогова, ради науки, ради потомков. Вы представляете, что во время второй мировой войны на усадьбу и в ее окресности не спала ни одна бомба. Даже немца не бомбили, а сегодня, пришла одна американка, которая готова все уничтожить. Это недопустимо. Потому что профессор Пирогов по сей день представляет научную ценность", — рассказывает директор национального музея-усадьбы Николая Пирогова Петр Гунько.

РИА Новости Украина Алла Дунина Церковь-некрополь Н.И. Пирогова в Виннице

За 70 лет существования музея-усадьбы его посетили представители 180 стран, около 8,5 миллионов человек. Сейчас в год музей посещают от 130 до 150 тысяч человек. Бывает, что приезжают из-за границы, в прошлом году были представители из 40 стран. А это значит, что память об этом великом человеке жива.