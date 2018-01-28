Легкий тяжелый металл. От сдачи лома пострадают все!

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В чем, в чем, а по сдаче лома и цветного металла украинцы бьют рекорды. Под распил идет все, что плохо лежит. К примеру в Одесской области энергетики не могут восстановить электроснабжение в некоторых населенных пунктах из-за массового хищения проводов с упавших электроопор. В одном только Арцизском районе за несколько дней похитили свыше 3,5 тонны проводов. В облгосадминистрации даже призвали полицию помочь и отловить мародеров, а главное найти похищенное.

Кражи цветного металла, металлолома стали бичем нашего времени. Воры тащат все безнаказанно на радость приемщикам металла, которые только подсчитывают прибыль, потому что скупают за копейки, а продают за тысячи, но при этом страдает инфраструктура. Но это, такие мелочи, ведь депутаты планируют узаконить растаскивание имущества.

Все ненужное — на слом, отнесем в металлолом

Электрические провода, кабель связи, катушки лифтов, вентили кранов, чугунные люки с улиц и ливнестоковые решетки, детские площадки, а так же много чего другого ежедневно пропадает с домов и улиц наших городов.

В Киевской области действуют сотни, если не тысячи пунктов приема черного и цветного лома. Приемщики ничем не брезгуют, даже если видят, что приносят канализационные люки, катушки с лифтов и медный кабель. Черный металл принимают от 6,5-6,8 грн за 1 кг, медь — за 150 гривен, латунь — 93 гривен, алюминий — 34-36 гривен за 1 кг. За один люк весом от 10 до 50 кг в пункте приема можно получить от 65 грн до 300 гривен, при том что коммунальные службы его приобретают за 800-1000 гривен, а чугунный от 2000 до 4000.

Полиция уже давно не проводит никаких рейдов ни по поимке "несунов", которые обычно выходят на охоту за металлом под покровом ночи, ни на пункты приеме металлолома, где можно найти не только городское имущество, но и много другого интересного, допустим снаряды.

"Лет восемь назад пунктов приема металлолома так много не было и приемщики не хамили, потому что знали, что в любой момент может прийти участковый или опер с проверкой и если находили у них канализационные люки или же катушки с лифтов, могли и закрыть пункт, а приемщика отправить в СИЗО. Боялись они брать все подряд. Более того, если даже кто-то и приносил что-то из городского имущества, они тут же звонили и сообщали. ППС приезжали и брали голубчика с ворованным. Сегодня тащат на приемные пункты все что плохо лежит. И все безнаказанно и бесконтрольно", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудники милиции Александр Войтенко.

А расхищали не только коммунальную собственность. От охотников за металлом страдали транспорт, энергетика, связь, сельское хозяйство, угольная отрасль. В 2002 году в Виннице со строительной площадки был украден башенный кран, принадлежавший тюрьме. Предприимчивый молодой винничанин разрезал кран на части и сдал на металлолом. Части крана оперативники впоследствии нашли в нескольких приемных пунктах Винницы. По оценкам экспертов, стоимость разрезанного крана составляла 47 тысяч гривен. Но были несуны и покрупнее. Во Львовской председателя правления одного из металлозаготовительных предприятий, дал указание работникам предприятия незаконно разрезать на металлолом и вывезти с территории незавершенного строительства водохранилища крупнотоннажные металлические конструкции стоимостью свыше 2,9 млн. грн. Перед этим конструкции были списаны и принадлежали Львовскому областному производственному управлению водного хозяйства. В последующем данный металлолом в бухучете был оприходован как купленный у физических лиц за наличные средства. В итоге, лом реализовали, а деньги поделили.

Из тени в тень

Группа народных депутатов во главе с Олегом Ляшко, по настоянию ОП "Укрметаллургпром", выступила с инициативой на законодательном уровне детенизировать рынок металлолома и отходов черных и цветных металлов. С этой целью планируется:

1. Отменить разделение металлолома на промышленный и бытовой, потому что, по мнению парламентариев, имеющиеся определения не дают четкого понимания, который лом является бытовым, а какой промышленным. И вообще — это "советское" прошлое, так как лом сегодня может принадлежать как физическому, так и юридическому лицу. Потому что большинство государственные предприятия уже давно оказались в частных руках. А сохранение разделения лома на промышленный и бытовой в дает возможность для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

2. Упростить требования к заготовке лома (без его переработки). Дать возможность небольшим ломозаготовителям работать официально и платить налог, потому что сейчас им надо получать спецразрешение, что сделать непросто.

3. Устранить неэффективные и чрезмерные механизмы государственного регулирования. Поскольку деятельность по заготовке металлолома является предпринимательской деятельностью, за субъектами осуществляют контроль государственные органы в пределах своих полномочий (полиция, экологическая инспекция и т.д.).

4. Упростить расчеты с физическими лицами за наличный расчет. В частности, предлагается исключить требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, при приеме металлолома от физических лиц. При этом прием металлолома должен обязательно оформляться актом с указанием ФИО физического лица, а также количества, стоимости и описания металлолома. Оплата закупленного у физлиц металлолома осуществляется наличными через кассы или в безналичном порядке в соответствии с законодательством, или наличными при покупке у физических лиц металлолома физическими лицами — предпринимателями.

5. Устранить правовой коллизии в части ответственности за осуществление операций с металлоломом.

Принятие предлагаемых изменений позволит: обеспечить прозрачную и устойчивую работу в сфере заготовки и переработки лома и отходов металлов; упростить процедуру приема металлолома от физических лиц, стимулировать заготовку и вывести участников рынка из тени; увеличить объемы заготовки металлолома — стратегического сырья для металлургической отрасли, одного из "локомотивов" украинской экономики; увеличить поступления в Государственный бюджет Украины в виде налогов от легальной хозяйственной деятельности субъектов, осуществляющих заготовку и операции с металлоломом; устранить коррупциогенные факторы и лишние регуляторные влияния в отрасли; создать условия для повышения конкурентоспособности металлургической отрасли Украины.

Как бы не стало хуже

На что надеяться народные депутаты? По данным ОП "Укрметаллурргпром", ломозаготовки в 2017 году составили приблизительно 3700 тысяч тонн, из которых 80% находится в тени (2060 тысяч тонн). В бюджет поступило 53,3 миллиона гривен, а после "обеления" рынка должно поступить 950,2 миллиона гривен. По сути, это значит одно — одних придавят, а кому-то дадут "зеленый свет". Но, к тому же, стерев границу между промышленным и и бытовым металлом разберут до основания все, что еще сегодня стоит и можно возродить.

Не факт, что все идеи удастся реализовать и они принесут пользу, считает Александр Охрименко.

"Уверен, что после этих всех новшеств упадет сбор металлолома. Будут меньше собирать. Они создадут проблему себе, людям, «тень» не уменьшится. Проблемы с металлоломом не было и нет и влазить туда государству нет смысла. Все покупается и продается за безнал. Точки, которые собирают металл и люди, которые туда приходят сдавать металлолом, определенный контингент и его они лучше не сделают. Это тот вариант, когда любые реформы делают только хуже. То что в бюджет поступить больше денег — лож. Ничего у них не выйдет. А чтобы не воровали то, что нельзя, канализационные люки, кабеля —есть правоохранительные органы, которые должны охранять и ловить. Нужен контроль, за тем, что сдают", — отметил в комментариях РИА Новости Украина президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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В сфере экспортных операций с металлоломом не мало схем по уходу от налогов. В том числе выведение денег от продажи за рубеж металла через оффшоры. И завышение суммы НДС подлежащей возмещению из украинского бюджета. Кое-кто от того, что больше скупит, больше получит. Потому что в Украине ничего так просто не делают.