Кумовство во власти - неубиенная национальная идея

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Недавно супруга президента Украины Марина Порошенко получила должность председателя Украинского культурного фонда — бюджетного учреждения, которое будет выполнять специальные функции по содействию национально-культурного развития страны. Все присущие назначению формальности были соблюдены — за кандидатуру Марины Порошенко проголосовали все члены наблюдательного совета фонда. Приказ о назначении подписал министр культуры Евгений Нищук. Супруг Марины, а по совместительству президент Украины Петр Порошенко, подписал закон о создании Фонда в апреле прошлого года.

А на всемирный экономический форум в Давосе президент Украины отправился со своей невесткой — Юлией Порошенко. Жена старшего сына гаранта заявлена как со-основатель технологического кластера Radar Tech и основатель и руководитель проекта Agrohub. В Давосе она представляет Украину, как "Европейскую Агро Сверхдержаву, движимую технологиями и инновациями".

Как видим, в Украине по-прежнему процветает кумовство, клановость и фаворитизм — то что называется непривычным для уха рядового украинца термином "непотизм". Проще говоря, когда когда при назначении на должность предпочтение отдается родственникам, друзьям или кумовьям, невзирая на их профессиональные качества. Кстати, в документах ООН непотизм официально признан одной из разновидностей коррупции.

"Люби друзи" Ющенко

Махровым цветом кумовство расцвело в Украине при президенте Викторе Ющенко. Его президентство ознаменовалась всеобъемлющим кумовством во власти.

Ющенко щедро одаривал государственными постами родителей своих крестников, а также близких родственников. К примеру, его родной брат Петр стал народным депутатом от "Нашей Украины", а племянник Ярослав — заместителем харьковского губернатора. Кумовьями Виктора и Катерины Ющенко были Юрий Павленко, Олег Рыбачук, Александр Черевко, Виктор Балога, Владимир Гришко, Давид Жвания, Петр Порошенко, Станислав Аржевитин, Александр Третьяков, Оксана Билозир, Николай Мартыненко и Николай Катеринчук. Крестил третий президент детей и с Оксаной Мороз-Хант — кумой Елены Кучмы-Франчук. Но Ющенко не ограничился пределами Украины и внес свою лепту в межгосударственное кумовство, став крестным отцом младшего сына президента Грузии Михаила Саакашвили — Николоза.

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"К когорте "любых друзив" Виктора Ющенко в первую очередь относили так называемое "деловое крыло" блока "Наша Украина". Это Николай Мартыненко, Александр Третьяков, Давид Жвания, Петр Порошенко и Евгений Червоненко. Все они были новичками в политике, за исключением разве Порошенко, который на тот момент уже успел создать свою партию "Солидарность". Большинство известных сейчас политиков, примкнувших в свое время к команде Ющенко, после его победы на выборах получили руководящие посты в правительстве и партии.

Ко второй группе "друзив" относят "соратников по политической борьбе" Ющенко. Например, Юрий Луценко пришел к Ющенко от главного социалиста Александра Мороза с проектом" Народная самооборона", финансируемой в то время Давидом Жванией. Роман Безсмертный был заместителем руководителя штаба Виктора Ющенко, Николай Катеринчук возглавлял юридический департамент штаба, Анатолий Гриценко — аналитическое подразделение. Вячеслав Кириленко пришел из Украинской народной партии. А вот Наливайченко и Яценюк не имели совственной партийной истории. После победы Ющенко Луценко получил кресло министра МВД, Гриценко — министра обороны, Наливайченко — главы СБУ (после Турчинова), Бессмертный и Кириленко — вице-премьеров, Яценюк — министра экономики, а затем министра иностранных дел, Катеринчук — первого заместителя главы налоговой. Бессмертный, Кириленко, Наливайченко поочередно возглавляли политсовет "Нашей Украины". Кириленко и Мартыненко — парламентскую фракцию.

"Клан" Януковича

Эстафету у Виктора Ющенко успешно подхватил четвертый президент — Виктор Янукович. Отдавая дань традициям, Виктор Федорович предпочитал брать в кумовья людей солидных, при погонах. Таковыми оказались милицейский генерал Николай Джига, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Пшонка и сын главного "тюремщика" страны Владимира Левочкина — Сергей. Кстати, в кумовьях Сергея Левочкина, бывшего при Януковича главой его администрации, есть и Леонид Кучма, крестивший в свое время, бывшего министра семьи и спорта Юрия Павленко. Левочкин, как кум, вообще имеет интересные связи. Старшую его дочь Елену крестил второй президент Украины Леонид Кучма, а младшего сына Сергея – Виктор Янукович.

Что касается Артема Викторовича Пшонки, то этот молодой человек, ставший впоследствии нардепом, в свое время сделал головокружительную карьеру, получив в 28 лет полковничьи погоны. Крестил Янукович и Романа Присяжнюка, сына главы МинАПК в правительстве Азарова.

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Младший сын президента Януковича, Виктор, был народным депутатом. А старший — Александр, бывший стоматолог, а затем президент корпорации "МАКО" в бытность его отца президентом стремительно ворвался в число самых богатых людей Украины. В рейтинге журнала "Корреспондент" "ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2013" он занимал 3-е место. В сферу влияния Александра Януковича СМИ относили руководителя Нацбанка Украины, а затем и.о.премьера Сергея Арбузова, главу МВД Виталия Захарченко, министра доходов и сборов Александра Клименко и главу Госагентства земельных ресурсов Сергей Тимченко — так называемая "Семья". При этом Александр утверждал, что всеми достижениями обязан кропотливому труду, и никакого отношения к президентству отца его последние достижения не имеют.

Сухой порох

Совсем недавно, каких-то четыре года назад, участники Майдана, греясь у железных бочек и делая страшные глаза, пересказывали друг другу ужасные истории о том, как бесчинствует в Украине "семья Януковича": "Поймите, нас достало!".

Сам Петр Порошенко еще в 2016 году на пресс-конференции по итогам года президентства заявлял, что его родственные и близкие связи с некоторыми чиновниками (речь, в частности, идет о генпрокуроре Юрии Луценко и министре информполитики Юрии Стеце) не свидетельствуют о клановости и кумовстве во власти.

Теперь же в стране шутят о втором сезоне сериала "Семья" и перечисляют действующих лиц и исполнителей: "Папа — президент, мама — председатель Украинского культурного фонда, сын президента — народный депутат Украины, жена сына — занимается агробизнесом, спикер по агросектору на экономическом форуме в Давосе, кум мамы — генеральный прокурор, жена кума — народный депутат Украины, представитель президента в Верховной Раде, кум папы — министр по вопросам информационной политики, еще один кум папы — экс-президент Украины, кума папы — известная украинская певица, народный депутат Украины, армейский друг папы — народный депутат Украины, первый заместитель фракции имени президента".

Миф о конфликте интересов

"В Украине капитализм большого базара имеет еще и кумовской характер. Понятно, что мы хорошо знаем, кто у кого детей крестил, кто в чей клан и в чью клиентелу входит, собственно, эти кланы и заправляют происходящим. При назначении на ключевые должности действует принцип не профессионализма, честности и чистоты рук, а принцип персонального комфорта, и здесь логика — "всё в нашей власти, если во власти все наши". Поэтому ничего удивительного нет. Точно так же, как приход Януковича ознаменовался притоком донецких в Киев, когда на улицах столице стало тесно от машин с донецкими номерами и в Киев тащили даже работников ЖЭКов из Донецка, приход Порошенко ознаменовал приход в Киев винницких. Следом, мы видим, как молодое дарование село в премьерское кресло, хотя его близость к Порошенко и преувеличена, но тем не менее, процесс весьма симптоматичен. Плюс, естественно, кумовские, родственные связи — все это потянулось", — сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, в западном мире это называется коррупцией, поскольку налицо явный конфликт интересов, когда "свой к своему за свим".

"Это еще один штришок к большому евроинтеграционному обману, поскольку страну с такими порядками на пушечный выстрел даже в предбанник Евросоюза никто не пустит. Например, в Румынии криминализировали конфликт интересов, и практически 80% тех, кого отправила за решетку Ковеши, как раз попали под раздачу именно за это. А теперь представьте, если на Украине криминализировать конфликт интересов, какие тектонические последствия это будет иметь для украинского политического и бизнес бомонда. Но после создания Антикоррупционного суда (вопрос ставят ребром: не будет суда — не будет денег, но просто создать Антикоррупционный суд, а в той редакции, на которой настаивает коллективный Запад, и додавят, потому что альтернатива — дефолт), следом додавят криминализацию конфликта интересов. Тем самым расчистят дорогу для масштабного захода в Украину транснационального капитала, зачищая по полной украинскую олигархию", — пояснил Золотарев.