Золотые дворцы Гройсмана на… народные деньги

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Музей Голодомора: кому память, кому бабло

Правительство с февраля начнет финансирование работ по строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". На эти цели в бюджете уже заложены 300 млн грн.

"В феврале мы начинаем работы. За 24 месяца должны сдать объект. Сопровождать проект поручаю вице-премьер-министру Владимиру Кистиону… Сейчас задача — определиться с эффективным использованием средств", — заявил на днях премьер-министр Владимир Гройсман.

Таким образом, будут проигнорированы многочисленные протесты ученых, которые считают, что строительство на днепровских склонах Киева может привести к экологической катастрофе.

По словам старшего научного сотрудника Института геологии НАН Украины Вадима Рыбина, участок, расположенный ниже по склону, на котором планируют возвести здание музея, находится в т. н. оползневом цирке. С учетом того, что строители собираются вырубить удерживающие склон деревья, оползни на этом участке будут неминуемы.

"Я уверен, что даже комплекс гидрогеологических сооружений не сможет остановить оползневый процесс. Строить что-либо на этих склонах категорически нельзя — это чревато серьезными последствиями", — отметил эксперт в СМИ.

Историки и культурологи обеспокоены, что строительство может негативно повлиять на сохранность Лавры.

Еще в марте 2009 г. комиссия ЮНЕСКО напомнила, что в охранной зоне памятника мирового наследия — Киево-Печерской лавры не следует строить сооружения, нарушающие хрупкое равновесие днепровских склонов и "конкурирующие" с сооружениями Лавры в панораме города.

В окрестностях Лавры очень слабые и водонасыщенные грунты. Поэтому строение тяжелых сооружений на сваях может негативно сказаться на сохранности сооружений Лавры. Построенная в 2008 году Свеча памяти располагается в десятке метров от вала Киевской крепости, за которым стоит древнейшая церковь Киевской Руси – Церковь Спаса на Берестове (XII век). Дальнейшее строительство на склонах может привести к разрушению главного культурно-исторического памятника страны. Однако ни протесты ученых, ни выводы ЮНЕСКО не смущают нынешнюю власть, которая намерена как можно скорее завершить возведение мемориального комплекса.

"Начать проектные работы необходимо как можно быстрее, ведь строительство второй очереди мемориала имеет высшую категорию сложности самого объекта строительства, значительный объем проектных и изыскательских работ, а также учитывая, что чествование 85-й годовщины памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа, приходятся на 2018 год", — заявил министр культуры Евгений Нищук.

10 лет назад в такой же спешке возвели первую очередь мемориального комплекса, что привело к огромным материальным и экологическим потерям. Из-за огромной влажности грунтов почти сразу в помещениях музея стала проявляться сырость, которая со временем усиливалась, из-за чего по зданию начал распространяться грибок. Летом 2010 г. произошло масштабное затопление центрального зала, на опорных стенах, расположенных со стороны Днепра образовались разломы шириной 4-5 см, которые с трудом удалось заделать.

Строительство первой очереди стоило госбюджету в 2008 году 160 млн грн — это более 20 млн долларов по курсу десятилетней давности. Счетная палата Украины заявила, что на строительство памятника было затрачено в 5 раз больше средств, нежели это предусматривалось проектной документацией и запланированными бюджетными ассигнованиями — 96% средств, выделенных на строительство Мемориала, были потрачены с нарушением закона и неэффективно.

По данным специалистов, с случае строительства здания музея на склоне ниже Свечи его придется капитально укреплять, общие расходы на укрепление грунтов могут составить около миллиарда гривен, что, впрочем, не сможет полностью обезопасить склон от оползней.

Однако на освоении подобных объектов кто-то сможет сказочно обогатиться.

На "перерезание ленточек" спустят миллиарды

Если на науку, медицину, образование и поддержу экономики в госбюджете выделены жалкие крохи, то на помпезные проекты чиновники не поскупились.

200 млн грн в этом году выделят на строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства. 75 млн гривен направят на реконструкцию дендропарка "Софиеевка", 50 млн гривен — на создание Национального теннисного центра.

50 млн грн предусмотрено на строительство в Буковеле центра зимних видов спорта. 37,5 млн грн – на реконструкцию Жолковского замка, Харьковского оперного театра, главного корпуса Университета им. Франко во Львове, на строительство корпуса Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, 60 млн грн – на завершение строительства незавершенного учебного корпуса Острожской академии. На ремонт старых и постройку новых дворцов спорта дадут 150 млн грн.

Можно не сомневаться, что все вышеперечисленные объекты будут возводится наспех и с большой помпой, ведь в 2019 году пройдут парламентские и президентские выборы, на которых действующая власть может с треском пролететь. Перерезание ленточек должно частично спасти репутацию президента и правительства в Украине и за рубежом.

На пиар власти будут брошены огромные деньги. 362,5 млрд потратят на мероприятия в сфере национального информационного пространства (+330 млн по сравнению с 2017 годом). 483,2 млрд – на финансирование системы государственного иновещания Украины (в 2,2 раза больше, чем в 2017 году). 990 млн – выделят на поддержку общественной национальной телерадиокомпании. Еще 1 млрд – на господдержку отечественного кинематографа.

Дорога в никуда

Владимир Гройсман сейчас использует свое премьерское кресло для пиара собственной политической фигуры, преподнося себя в качестве "строителя новых дорог".

"У меня нет такой цели, чтобы потратить средства на ремонт дорог. У меня цель одна — построить дороги. И здесь важно, чтобы было соответствующее качество. Поэтому в нашем доступе есть 30 млрд гривен. На 2018 год мы планируем в рамках Дорожного фонда увеличить расходы до 40 млрд. Более того, это только то, что касается государственных средств", — отметил премьер.

В реальности, бюджетное финансирование строительства дорог увеличит всего на 10 млрд, что является каплей в море.

Схема финансирование дорожных работ остается крайне непрозрачной и распыленной. Часть проектов будет финансировать "Укравтодор", часть — местная власть (субвенции из центра составят всего 11 млрд грн), часть — фонд регионального развития (ФРР), который должен на эти цели направить 2 млрд грн из 6 млрд. Основным источником наполнения ФФР будут деньги от "спецконфискации имущества". Таким образом, для того, чтобы профинансировать дорожные работы, нужно найти, у кого эти деньги конфисковать.

В 2018 году начнется строительство новой окружной дороги вокруг Киева. Стоимость проекта составит 2 млрд долларов. Однако строительством будет заниматься китайская корпорация, а сама новая окружная дорога будет платной.

Впрочем, эти и другие дорожные проекты Гройсман будет использовать на полную катушку для собственного пиара, катаясь в каске на асфальтоукладчиках и махая лопатой. Премьер будет зарабатывать себе политические очки, дорожные компании — деньги на подрядах.

Из автодорожных работ не исключили коррупционную составляющую, поэтому качество украинских дорог останется на прежнем уровне.

Про себя не забыли

Однако все расходы на мемориалы и областные дворцы меркнут на фоне расходов на самих чиновников. Содержание аппарата президента вырастет на 75%, до 2,5 млрд грн, Верховной Рады на 77% — до 2,7 млрд грн. Несмотря на то что в 2017 была завершена реставрация Мариинского дворца, Госуправделами в 2018 заказало дополнительные работы по реставрации и обустройству дворца стоимостью 72,6 млн гривен.

Для главной церемониальной резиденции президента, решили закупить диваны, столы, стулья и шторы почти на 13 млн гривен. Согласно электронной системе ProZorro, всю мебель должны будут изготовить из клена в Италии и покрыть редким лаком. Стулья будут частично позолоченные, а кресла и диваны — с резьбой в стиле барокко. При этом 153 комплекта французских штор обойдутся казне в 8 млн гривен. Поставить мебель и шторы должны к маю 2018 года.

Таким образом, чиновники в этом году смогут не только попираться за казенный счет, но и значительно улучшить свое материальное состояние. Народу — мемориалы Голодомора, а власти — новые дворцы.