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    Гройсман назвал причины обвала гривны в январе

    (обновлено: )113817
    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, было падение, курс гривны свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.

    "Было падение, он (курс гривны — Ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта — меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", — цитирует ICTV Гройсмана.

    По его словам, по эти же причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

    "Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", — подчеркнул Гройсман.

    В то же время премьер заявил, что настроен оптимистично.

    Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

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