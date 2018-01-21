Гройсман назвал причины обвала гривны в январе

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.

"Было падение, он (курс гривны — Ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта — меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", — цитирует ICTV Гройсмана.

По его словам, по эти же причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", — подчеркнул Гройсман.

В то же время премьер заявил, что настроен оптимистично.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.