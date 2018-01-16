Назад в 37-й. Украина, наши дни: "врагом народа" станет каждый

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Во вторник "истинные патриоты" (или лица, презентующие себя в таком качестве) намерены провести марш под лозунгом "Стоп реванш", всех желающих призывают к участию в акции через соцсети. Цель марша — поддержать законопроект №7425 "О защите украинской государственности от проявлений колаборационизма".

В СМИ эту законодательную инициативу уже окрестили как "законопроект о врагах народа". Действительно, документ производит впечатление.

Инициаторы законопроекта — депутаты Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Игорь Лапин, Михаил Бондар и другие представители фракции "Народный фронт".

"Содействие врагу" и "третьи лица"

Обоснование в пояснительной записке к законопроекту начинается с описания "агрессии России", длящейся якобы с февраля 2014 года. "В ходе международного вооруженного конфликта приобрело распространение явление коллаборационизма", — говорится в документе.

Именно такие "коллаборанты" якобы способствовали (своими решениями, деятельностью либо бездеятельностью) захвату украинских территорий и помогали "агрессору", но они по-прежнему занимают высокие государственные посты или претендуют на них…

По мнению авторов документа, "пост-конфликтное урегулирование невозможно без восстановления справедливости и ограничения ряда прав лиц, причастных к коллаборационизму".

Сам же закон должен ввести меры против лиц, "содействующих врагу", в том числе — на неподконтрольных (в тексте — "оккупированных") территориях.

Как такие лица будут выявлены? В законопроекте предусмотрено создание особых комиссий по проверке граждан "по признакам коллаборационизма (содействия врагу) и угрозы государственному суверенитету". Проверять предлагается на протяжении 20 лет "после окончания агрессии или вооруженного конфликта, зафиксированного постановлением Верховной Рады".

Проверки будут проводиться "по заявлению третьих лиц".

Информационную картину искривлял? Враг!

Но что такое, в понимании авторов законопроекта, этот "коллаборационизм"? Его формы прописаны так, что в случае принятия закона никто не будет в безопасности (включая и самих законотворцев, но пока они об этом не думают).

Итак, в "коллаборанты" запишут за "сотрудничество с врагом, обеспечение действий его военных и наемников на территории Украины, проведение разведывательной и подрывной деятельности". А также за ведение "информационно-психологической войны", за разжигание межэтнической и социальной (!) вражды в обществе, принижение украинского языка, культуры, флага, гимна, за фальсификацию украинской истории, наконец, за формирование в СМИ "альтернативной к действительности искривленной информационной картины мира".

Вы организовали митинг? Призвали к чему-то в интернете? Обратились к общественности? Все это может быть объявлено "проявлением коллаборационизма". А доносчики ("третьи лица") всегда найдутся. Открывается огромное поле для сведения счетов.

Уличенным в "коллаборационизме" предлагается запретить занимать должности в госаппарате и в органах местного самоуправления, избираться, осуществлять правосудие, работать в правоохранительных органах, служить в ВСУ.

"Коллаборантам" (пока мы можем писать это слово в кавычках — Ред.) также запретят работать на объектах стратегического назначения, иметь допуск к гостайне, им не разрешат покупать и хранить даже охотничье, холодное и пневматическое оружие.

"Агрессия" для внутреннего употребления

Стоит вникнуть в формулировки. Например — кто будет определять, что есть "фальсификация украинской истории"? Что-то подсказывает, что "фальсификаторами" непременно объявят тех, кто, например, не считает героями Бандеру и Шухевича, а считают героями генерала Ватутина и молодогвардейцев. Или тех, кто склонен полагать, что страшный голод в 30-е годы прошлого столетия поразил не только Украину и не был направлен именно против украинцев…

А что означает формирование в СМИ "альтернативной к действительности" картины мира, ведение информационно-психологической войны? Если, например, представители оппозиции критикуют власть (что они и должны делать по определению), если журналисты пишут о реальных проблемах, которых много — это уже "информационно-психологическая война"?

Кстати, глава фракции "БПП" Артур Герасимов уже заявил о необходимости законодательного оформления противодействия "фейкам" в СМИ (уверяя, что это будет сделано, "не вводя цензуру").

Другие формулировки не менее расплывчаты. Что, если гражданин Украины говорит на русском языке и, скажем так, не ценит современных украинских писателей? Если гражданин Украины не считает Россию врагом? Если — бывает и такое! — не считает Евромайдан революцией? Ну и так далее.

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Как сказано в пояснительной записке, "целью законопроекта является защита национальных интересов Украины в условиях агрессии России…". Отметим, что сам факт "агрессии" под большим вопросом: Москва отрицает свое прямое участие в конфликте на востоке (а в Крыму почему-то и нет никакого конфликта), а Киев не может доказать присутствия российских войск на "оккупированных" территориях.

Более того, по-прежнему действует "Большой договор" о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной (и в Киеве не хотят его разрывать), действуют сотни других соглашений, не разорваны дипломатические отношения, идет торговля — и в последнее время товарооборот растет. Какая-то странная "агрессия", не так ли? "Агрессия" — для внутреннего пользования, под предлогом которой удобно "прессовать" народ.

Донбасс как "троянский конь"

Впрочем, в повестке дня парламента и пресловутый закон "о деоккупации" (он же — "о реинтеграции"), в котором "российскую агрессию" пропишут законодательно. Депутаты должны рассмотреть проект во втором чтении.

Но как же прийти к миру в Донбассе? Возможно, нынешняя украинская власть в этом и не заинтересована (и на то есть причины), но западные партнеры Киева все настойчивее требуют выполнить минские соглашения.

Социологи фиксируют: не так уж много украинцев готовы воевать за Донбасс. Как сообщила директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, презентуя в понедельник результаты проведенного в декабре 2017 года исследования, лишь 18% респондентов считают, что можно установить мир на Донбассе силовым путём (столько же было и год тому назад).

Почти половина опрошенных (49%) считают, что мир может быть достигнут путем компромиссов, но — не любых. При этом под сомнение ставятся как раз те компромиссы, которые предлагаются в политической части минских соглашений (местные выборы, амнистия, особые отношения с РФ и т.д.).

Интересно, что большинство опрошенных не поддерживают идею предоставления президенту всей полноты полномочий по управлению ВСУ, Нацгвардией и другими военными формированиями (а такой пункт есть в законопроекте "о реинтеграции").

"Люди против, поддерживают 19,5%, — отметила социолог. — Я думаю, это связано не так с проблемами урегулирования на Донбассе, как с общим отношением и опасениями, что вообще какая-то власть, особенно военная, перейдет в одни руки".

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Бекешкина подчеркнула, что для нее "вполне очевидно, что в этом году таки будут переговоры с Россией, по крайней мере, риторика президента (России — Ред.) Путина позволяет делать такие прогнозы".

"Другой разговор, на каких условиях нам будут пытаться, значит, как "троянского коня", всунуть Донбасс", — сказала социолог.

Что ж, в Украине действительно многие опасаются реального возвращения мятежного региона. Донбасс для нынешней власти подобен бочке с порохом. Точнее — люди Донбасса. Они — "не такие". Вот если бы вернуть территорию без людей… Но в Киеве даже в "партии войны" уже понимают, что такой вариант вряд ли реален.

Напомним, Рада одобрила законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года, в документе РФ названа "агрессором". Законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что "этот закон ставит крест на минских соглашениях, на реинтеграции и делает все, чтобы Донбасс не вернулся в Украину, а Украина не вернулась в Донбасс".