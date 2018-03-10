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Час назад в Борисполе было совершено покушение на жизнь кандидата в депутаты от партии "Народный Фронт" Владимира Борисенко, в него был произведен выстрел из огнестрельного оружия и под ноги брошен самодельный взрывпакет, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.