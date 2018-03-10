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    Народный фронт Донбасса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаг Украины
    Назад в 37-й. Украина, наши дни: "врагом народа" станет каждый
    07:10 16.01.2018
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    В ряды "коллаборантов" можно будет попасть, в частности, за принижение украинского языка, культуры, флага, гимна, фальсификацию украинской истории, формирование в СМИ "альтернативной" к действительности картины мира.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Покушение на депутата "Народного фронта" произошло в Борисполе - Геращенко
    02:32 21.10.2014
    854Выборы в парламент 2014
    Час назад в Борисполе было совершено покушение на жизнь кандидата в депутаты от партии "Народный Фронт" Владимира Борисенко, в него был произведен выстрел из огнестрельного оружия и под ноги брошен самодельный взрывпакет, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
    Машина наблюдателей ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
    Наблюдатели ОБСЕ находятся у ополченцев - "Народный фронт Донбасса"
    11:03 31.05.2014
    146Спецоперация на востоке Украины
    Группа наблюдателей ОБСЕ, связь с которой пропала в понедельник, находится у ополченцев, их проверяют на шпионаж, сообщил сопредседатель общественного движения "Народный фронт Донбасса" Владимир Рогов.
    Отправления гуманитарной помощи МЧС РФ. Архивное фото
    Активисты Донбасса: регион нуждается в гуманитарной помощи
    17:48 30.05.2014
    67Спецоперация на востоке Украины
    Общественное движение "Народный фронт Донбасса" заявляет о необходимости доставки гуманитарной помощи в восточные области Украины, где силовики проводят спецоперацию.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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