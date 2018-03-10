В ряды "коллаборантов" можно будет попасть, в частности, за принижение украинского языка, культуры, флага, гимна, фальсификацию украинской истории, формирование в СМИ "альтернативной" к действительности картины мира.
Час назад в Борисполе было совершено покушение на жизнь кандидата в депутаты от партии "Народный Фронт" Владимира Борисенко, в него был произведен выстрел из огнестрельного оружия и под ноги брошен самодельный взрывпакет, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Группа наблюдателей ОБСЕ, связь с которой пропала в понедельник, находится у ополченцев, их проверяют на шпионаж, сообщил сопредседатель общественного движения "Народный фронт Донбасса" Владимир Рогов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".