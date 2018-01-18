Sieci: в Украине пробуждаются демоны далекого прошлого

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Насколько сегодня актуален тезис, гласящий что "без независимой Украины не будет независимой Польши" – с такого вопроса польский еженедельник Sieci начал интервью со священником, церковным историком и публицистом Тадеушем Исаковичем-Залесским. "Он изначально был верен лишь отчасти: во времена Первой Речи Посполитой, которая была вполне независимой, Украины не существовало", — отметил священнослужитель.

"И поэтому Пилсудский принял вышеупомянутый тезис. Он считал, что между Польшей и Россией необходим буфер (как бы обидно это ни звучало для украинцев), и в тот момент это было совершенно справедливо. Мне бы хотелось подчеркнуть, что украинцы Петлюры были нашими верными союзниками, в 1920 году они мужественно сражались, защищая Замосць от Красной армии. После 1991 года теория стала реальностью: появился пояс буферных государств", — продолжил Тадеуш Исакович-Залесский.

"Сейчас украинский восток и юг в какой-то мере уравновешивают националистический запад, но если Украина распадется, у наших границ появится агрессивное, однозначно националистическое государство, занимающее антипольскую позицию. Мы занимаемся самоуспокоением, говоря, что бешеная собака кусает соседа, а не нас. В 1930-х в варшавских кабаре Гитлера тоже не воспринимали всерьез и шутили на его тему. В Украине, однако, пробуждаются демоны", — полагает польский священник.

"Поляков уже притесняют. В советский период в Львове функционировало два римско-католических храма, которые оставили полякам. Независимая Украина появилась почти 30 лет назад, но нам до сих пор не удается добиться возврата хотя бы еще одного собора. Возникают проблемы с другой церковной недвижимостью", — напомнил церковный историк.

"Конечно, на поляков пока не нападают с вилами и топорами, но идет процесс деполонизации этих территорий, уничтожения их польского прошлого. Хуже всего то, что Киев препятствует проведению эксгумаций, не позволяет нам достойно похоронить жертв геноцида. Украинцы добиваются в Польше всего, чего хотят, а одновременно запрещают польским активистам, например, людям требующим восстановить памятник жертвам УПА в Люблине, въезжать на украинскую территорию", — продолжил Тадеуш Исакович-Залесский.

"В Украине углубляется кризис, население недовольно коррумпированностью правящей клики, а это (в контексте происхождения премьера Гройсмана и других важных политиков и олигархов) может стать почвой для роста национализма и антисемитизма. В этих условиях могут усилиться также антипольский настроения", — полагает польский священник.

"Кстати, меня удивляет, что сейчас активным строительством культа УПА занимается премьер Гройсман — человек, который, как он сам говорит, исповедует иудаизм. Что же, значит, большую политику он ставит на первое место… В 2007 году Польша, разумеется, спрятала голову в песок, так что Ющенко пошел дальше: он приравнял бойцов УПА к ветеранам, а потом провозгласил Степана Бандеру героем Украины. При Януковиче все немного изменилось, но когда к власти пришел олигарх Порошенко… В Украине приняли закон, который не только прославляет УПА, но и вводит уголовное наказание за критику такой политики. В результате все больше украинцев считает Бандеру героем, а бандеризм — своей традицией", — напомнил церковный историк.

"В эскалации конфликта повинна не Польша. Украинский парламент демонстративно проголосовал за закон, прославляющий бандеризм, во время визита президента Коморовского в 2015 году. Порошенко подписал этот закон между первым и вторым туром наших президентских выборов: он хотел быть уверенным, что Польша, которая была в тот момент больше обычного занята сама собой, не отреагирует", — продолжил Тадеуш Исакович-Залесский.

"Впрочем, опасения по поводу того, что если мы перестанем прятать в голову в песок, произойдет нечто ужасное, сильно преувеличены. Когда на экраны вышел фильм Смажовского "Волынь", многие предвещали, что во взаимных отношениях разразится буря. Ничего не произошло. Не стоит бояться правды", — отметил церковный историк.

"Это также часть ответа на вопрос, имеет ли смысл фальсифицировать историю ради хороших отношений с Киевом. Советник президента Дуды Анджей Зильбертович сказал недавно, что стремление к правде должно отойти на второй план ради интересов безопасности. Это марксистский подход. Кроме того, такой план просто неосуществим. Особенно в контексте политики самой Украины и реакции поляков на фильм "Волынь". В любом случае, как я уже говорил, бояться правды не стоит", — продолжил священник.

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"Не все боятся правды так же сильно, как мы. Полтора года назад Киев посетил президент Израиля и без обиняков высказался в украинском парламенте о роли украинцев и ОУН (запрещенная в РФ организация — прим.ред.) в Холокосте. Но войны Украина Израилю не объявила. Таким образом мы возвращаемся к вопросу, можно ли жертвовать правдой ради политических отношений. Я не политик и поэтому могу спросить правящую партию как частное лицо: зачем было обещать правду?" – интересуется Тадеуш Исакович-Залесский.

"Ее не скрывали (правду о Волыни), но жертвы украинских националистов не обладали тем же статусом, что другие жертвы. У этого подхода есть классовая подоплека: жертвы катынского преступления и Варшавского восстания — это в основном представители интеллигенции, а на Волыни гибли простые крестьяне… Анджей Дуда, баллотируясь на президентский пост, пытался получить голоса выходцев с Восточных кресов, голосовавших в первом туре за Павла Кукиза, который был им ближе. Тогда нынешний президент назвал геноцид геноцидом. Это был важный шаг, но больше он не сделал ничего", — напомнил церковный историк.

"Дуда трижды ездил в Украину, но даже не возложил венок к могилам жертв УПА и дивизии СС "Галичина". Он отказывает организациям выходцев с Восточных крессов в президентской поддержке и не включает их в комитет, занимающийся подготовкой к празднованию 100-летия независимости Польши. Спикер Сейма Марек Кухчиньский в 2016 году долго блокировал принятие закона, который называет преступление ОУН-УПА геноцидом. Он тогда ездил в Трускавец и общался с сыном военного преступника депутатом Юрием Шухевичем, который просил не принимать этот документ. Мы видим, какое сильное давление оказывают на Польшу украинцы и поддерживающие их в этой сфере американцы", — продолжил польский священник.

"Сказать всю правду о преступлениях националистов, переломить ситуацию — это все равно, что провести сложную операцию человеку, страдающему хронической болезнью. На такой шаг нелегко решиться, это больно и тяжело, но нужна всего одна операция. В конце концов ее придется сделать, однако, у нас никто ее не делает, потому что не знает, как. МИД ведет свою политику в отношении Украины в коленопреклоненной позе…", — полагает Тадеуш Исакович-Залесский.

"В последние недели министр Ващиковский, пытаясь сохранить свой пост, метался из крайности в крайность, вел себя, как слон в посудной лавке. Но в целом МИД не реагирует ни на украинские провокации, ни на наши просьбы. В свою очередь, украинские дипломаты не обходят вниманием ни одно событие в Польше, которое выглядит неблагоприятным с точки зрения Киева. Они постоянно протестуют. Проблема касается, впрочем, не только министерства иностранных дел, но и министерства обороны. Вы помните историю с новыми мемориальными досками на Могиле Неизвестного солдата? Там была доска, посвященная селу Бирча. Глава украинского Института национальной памяти запротестовал, и название этого населенного пункта сразу же убрали, лишь бы не расстраивать украинцев", — напомнил польский историк.

"…президент Дуда и правительство "Права и справедливости" продолжают "трястись" над нашими отношениями с Украиной, а взаимности мы до сих пор не видим. Это вызывает возмущение: ведь, в конце концов, кто тут у кого берет деньги? Ну, давайте тогда скажем правду, что Польша Украине не нужна… Давайте сделаем правду фундаментом новой политики. Провозгласим правду во всех сферах и будем двигаться дальше", — заявил Тадеуш Исакович-Залесский.