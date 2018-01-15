Польша назовет новые корабли в честь Львова и Тернополя

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина.

Польская государственная судоходная компания назовет заказанные на китайской верфи корабли в честь бывших польских городов на территории так называемых "восточных кресов", сообщает Radio Szczecin со ссылкой на менеджера госкомпании Польское морское пароходство Павла Бжезицкого.

Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн.

Другие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

По мнению Бжезицкого, новые названия корабли не будут противоречивыми в политическом плане.

"Речь идет о пяти единицах, первым будет" Львов ". Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские Орлята". И это никому не причинило вреда, поэтому с названием "Львов", возможно, также проблем не будет", – отметил Бжезицкий.

Ранее новый глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.