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    Польша назовет новые корабли в честь Львова и Тернополя

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    Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн.
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    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 

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    Польская государственная судоходная компания назовет заказанные на китайской верфи корабли в честь бывших польских городов на территории так называемых "восточных кресов", сообщает Radio Szczecin со ссылкой на менеджера госкомпании Польское морское пароходство Павла Бжезицкого.

    Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн.

    Другие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

    По мнению Бжезицкого, новые названия корабли не будут противоречивыми в политическом плане.

    "Речь идет о пяти единицах, первым будет" Львов ". Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские Орлята". И это никому не причинило вреда, поэтому с названием "Львов", возможно, также проблем не будет", – отметил Бжезицкий.

    Ранее новый глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

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