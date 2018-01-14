Новые правила оформления. На украинско-польской границе - гигантские очереди

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Пассажиры ждут пересечения украино-польской границы в среднем по 15-17 часов и чтобы согреться, водители уже сожгли лишних несколько десятков литров горючего, передает ТСН.

"И пограничники забирают паспорта, и таможенники. Какие-то, видно, новые предписания или что, я не в курсе", — сказал водитель рейсового автобуса.

Многие пассажиры в ужасе от сложившейся ситуации. "С самого утра стоим – и никто ничего не объясняет. Худшее – все туалеты позакрывали", — возмущена одна из пассажиров.

На границе объясняют, что очередь образовалась из-за того, что на выходные всегда много рейсовых автобусов, а отныне таможенники вносят в базу паспортные данные всех граждан, которые пересекают границу, потому что если гражданин делает это чаще, чем дважды в неделю, за перевозку товара стоимостью свыше 500 евро, им надо будет платить пошлину.

"Поступили дополнительные модули внесении информации в отношении граждан, а именно паспортные данные, серия, номер, страна и дата рождения. То есть если в автобусе перемещается от 40 до 60 человек, то занимает немного времени. В среднем мы сократили длительность оформления от 30 минут, что было на 8 часов утра, до 15 минут по состоянию на 15 часов", — рассказал главный государственный инспектор отдела таможенного оформления Роман Федорив.

Таможенники обещают, что в дальнейшем оформление будет происходить быстрее, а трудности возникли только у пассажиров рейсовых автобусов – мелкие перевозчики могут ехать на другие пункты пропуска. Рейсовые же автобусы должны стоять, потому что маршрут у них прописан в международных правилах. Вместе с тем легковые машины проходят границу без задержек.

Напомним, 10 января на границе с Польшей митингующие блокировали трассы.