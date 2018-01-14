наверх
14.01.201811:11
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Общество

    Новые правила оформления. На украинско-польской границе - гигантские очереди

    (обновлено: )140552
    На границе объясняют, что очередь образовалась из-за того, что на выходные всегда много рейсовых автобусов, а отныне таможенники вносят в базу паспортные данные всех граждан, которые пересекают границу.
    На украинско-польской границе - гигантские очереди
    ТСН

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Пассажиры ждут пересечения украино-польской границы в среднем по 15-17 часов и чтобы согреться, водители уже сожгли лишних несколько десятков литров горючего, передает ТСН.

    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Как "челноки" остановили движение на границе с Польшей

    "И пограничники забирают паспорта, и таможенники. Какие-то, видно, новые предписания или что, я не в курсе", — сказал водитель рейсового автобуса.

    Многие пассажиры в ужасе от сложившейся ситуации. "С самого утра стоим – и никто ничего не объясняет. Худшее – все туалеты позакрывали", — возмущена одна из пассажиров.

    На границе объясняют, что очередь образовалась из-за того, что на выходные всегда много рейсовых автобусов, а отныне таможенники вносят в базу паспортные данные всех граждан, которые пересекают границу, потому что если гражданин делает это чаще, чем дважды в неделю, за перевозку товара стоимостью свыше 500 евро, им надо будет платить пошлину.

    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua
    DW: новые правила на украинской границе - для россиян и не только

    "Поступили дополнительные модули внесении информации в отношении граждан, а именно паспортные данные, серия, номер, страна и дата рождения. То есть если в автобусе перемещается от 40 до 60 человек, то занимает немного времени. В среднем мы сократили длительность оформления от 30 минут, что было на 8 часов утра, до 15 минут по состоянию на 15 часов", — рассказал главный государственный инспектор отдела таможенного оформления Роман Федорив.

    Таможенники обещают, что в дальнейшем оформление будет происходить быстрее, а трудности возникли только у пассажиров рейсовых автобусов – мелкие перевозчики могут ехать на другие пункты пропуска. Рейсовые же автобусы должны стоять, потому что маршрут у них прописан в международных правилах. Вместе с тем легковые машины проходят границу без задержек. 

    Напомним, 10 января на границе с Польшей митингующие блокировали трассы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших