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    Сильная жажда заставляет комаров пить кровь - ученые

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    Оказалось, что при температуре почти 28 градусов по Цельсию комары начали испытывать сильную жажду. При сильном обезвоживании у этих насекомых нарушается обмен углеводов в организме.
    Комар
    RIA News Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Самки комаров начинают активно кусаться и пить кровь, когда испытывают жажду и нехватку воды, сообщили биологи.

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    Ранее считалось, что комары употребляют кровь в первую очередь для получения белка, который необходим для размножения.

    В журнале Scientific Reports опубликованы результаты эксперимента на комарами-пискунами Culex pipiens и еще пятью видами насекомых. Ученые снабдили их большим количеством чистой воды и нектара, а также предоставили место для откладывания яиц, чтобы популяция могла поддерживать себя самостоятельно. Комарам также предложили сосуд с кровью животных, покрытый мембраной, имитирующей кожу. Чтобы привлечь комаров к "угощению" ученые сделали выдох в экспериментальный бокс, так как эти насекомые находят свои "жертвы" по выдыхаемому углекислому газу.

    Оказалось, что при температуре почти 28 градусов по Цельсию комары начали испытывать сильную жажду. При наличии воды 5-10% самок пытались добраться до крови, при отсутствии источника влаги количество употреблений крови возрастало до 30%. Биологи выяснили, что у комаров, подвергшихся обезвоживанию, нарушается обмен углеводов в организме.

    Ранее японские ученые назвали, какая группа крови у человека самая опасная. Установлено, что люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы.

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