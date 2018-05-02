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    Ученые назвали, какая группа крови самая опасная

    (обновлено: )28511
    Люди с первой группой крови рискуют пострадать из-за кровопотери по причине плохой свертываемости. Люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы.
    Пострадавший
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы — угроза возрастает почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы. К этому выводу пришли японские исследователи, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи, пишет Critical Care.

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    Установлено, что среди пациентов с тяжелыми травмами, которые чреваты смертью или долгосрочным периодом восстановления, смертность у пациентов с первой группой крови равна 28%. У других групп риск равен 11%.

    Люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы — угроза возрастает почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы.

    Отметим,  что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в их крови гликопротеина плазмы крови.

    Ученые предполагают, что это и есть причина смертности у носителей первой группы.

    Напомним, группа исследователей из Бостонского университета обнаружила белок, ответственный за развитие агрессивной Т-клеточной лейкемии.

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