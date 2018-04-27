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    Ученые выяснили, что качки умнее "ботанов"

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    Исследователи изучили почти 475,4 тысячи анкет британцев и заключили, что силачи справляются с интеллектуальными задачами лучше тех, кто пренебрегает спортзалом и тренировками.
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    facebook.com/yeonwoo.jhi

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Крепкие и накачанные люди не только ничем не уступают в интеллекте слабым "ботаникам", но и в среднем превосходят их по уровню IQ. Такой вывод сделала группа ученых из Бельгии, Швеции, Австралии и Британии, передает Academic.

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    Исследователи изучили почти 475,4 тысячи анкет британцев и заключили, что силачи справляются с интеллектуальными задачами лучше тех, кто пренебрегает спортзалом и тренировками.

    В анкетах учитывались такие параметры участников опроса, как пол, возраст, образование и вес, а задачи, указанные в тестах, проверяли скорость реакции британцев, их способность логически мыслить и держать в голове несколько задач.

    В исследовании участвовали как здоровые люди, так и те, кто страдал шизофренией и биполярным расстройством.

    "Между развитой мускулатурой и скоростью работы мозга определенно есть связь. Так, к примеру, сила рук имеет прямое отношение к скорости реакции человека и его зрительной памяти. Во многом, чем сильнее хватка, тем лучше человек мыслит", — отметили исследователи.

    Впрочем, европейские ученые пока не берутся гарантировать, что с помощью силовых тренировок можно улучшить память. Однако известный факт, что аэробика стимулирует работу мозга. Физические тренировки особенно рекомендованы больным с психическими расстройствами.

    Ранее сообщалось, что в Англии ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.

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