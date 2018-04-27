Ученые получили первую полноцветную фотографию Марса

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса, сообщает пресс-служба университета Берна.

"Во время проверки инструментов мы обнаружили и решили несколько мелких проблем, связанных с работой камеры. Мы полностью переписали ее прошивку, и теперь инструмент находится в прекрасном состоянии и готов совершать новые открытия. Удивительно, что нам удалось полностью поменять программную начинку камеры, удаленной от нас на 100 миллионов километров", — заявил Николас Томас (Nicholas Thomas) из университета Берна (Швейцария).

Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева – гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса Марса. Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь фантастического разрешения в 5 метров на каждый пиксель картинки, благодаря чему ученые впервые увидели четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.

Совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, а посадка демонстрационного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

Фото пресс-службы университета Берна Первая полноцветная фотография Марса

Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу – играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом "Пастер" и российской посадочной платформой – с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

Ранее эрокосмическое агентство США NASA показало, как выглядят снежные дюны Марса. На сделанной 21 мая 2017 года фотографии показан участок поверхности Красной планеты в северном полушарии, покрытый замороженной двуокисью углерода (сухим льдом).