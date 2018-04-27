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    Ученые получили первую полноцветную фотографию Марса

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    Университет Берна (Швейцария) опубликовал полноцветную фотографию Марса, доступную для просмотра в высоком разрешении. Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева – гигантская воронка диаметром в 84 километра.
    Снимок Марса. Архивное фото
    NASA JPL-Caltech/MSSS

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса, сообщает пресс-служба университета Берна.

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    "Во время проверки инструментов мы обнаружили и решили несколько мелких проблем, связанных с работой камеры. Мы полностью переписали ее прошивку, и теперь инструмент находится в прекрасном состоянии и готов совершать новые открытия. Удивительно, что нам удалось полностью поменять программную начинку камеры, удаленной от нас на 100 миллионов километров", — заявил Николас Томас (Nicholas Thomas) из университета Берна (Швейцария).

    Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева – гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса Марса. Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь фантастического разрешения в 5 метров на каждый пиксель картинки, благодаря чему ученые впервые увидели четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.

    Совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, а посадка демонстрационного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

    Фото пресс-службы университета Берна
    Первая полноцветная фотография Марса

    Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу – играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом "Пастер" и российской посадочной платформой – с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

    Ранее эрокосмическое агентство США NASA показало, как выглядят снежные дюны Марса. На сделанной 21 мая 2017 года фотографии показан участок поверхности Красной планеты в северном полушарии, покрытый замороженной двуокисью углерода (сухим льдом).

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