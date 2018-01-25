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    Китайские ученые показали успешно клонированных обезьян

    (обновлено: )94
    Китайские ученые показали результат первого клонирования обезьян. В конце 2017 года ученым из Китайской Академии наук удалось успешно клонировать двух макак.
    Канал Science News на Youtube

    "Этот успех означает, что Китай станет первым в исследованиях мозга и его заболеваний, используя клонированных макак, как модели животных", – сообщают китайские СМИ.

    Также отмечается, что удачный эксперимент по клонированию подтолкнет развитие исследований биологии приматов и даст возможность создать другие модели нечеловекоподобных обезьян.

    Сейчас клонированные детеныши макаки Жонг Жонг и Хуа Хуа развиваются нормально для обезьян их возраста.

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