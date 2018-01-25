Китайские ученые показали успешно клонированных обезьян

"Этот успех означает, что Китай станет первым в исследованиях мозга и его заболеваний, используя клонированных макак, как модели животных", – сообщают китайские СМИ.

Также отмечается, что удачный эксперимент по клонированию подтолкнет развитие исследований биологии приматов и даст возможность создать другие модели нечеловекоподобных обезьян.

Сейчас клонированные детеныши макаки Жонг Жонг и Хуа Хуа развиваются нормально для обезьян их возраста.

Смотрите также: Пеликан с ножом в шее поверг в шок посетителей парка Австралии