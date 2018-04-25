Ученые предупредили о новых опасностях алкоголя

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Microbiome.

Ученые Нью-Йоркского университета изучили образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек в возрасте 55-78 лет. В результате исследования была получена возможность сравнить показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих алкоголь.

Специалисты обнаружили, что у людей, употребляющих спиртное, были обнаружены изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Отмечается, что Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и развивают злокачественные опухоли. Actinomyces могут стать причиной актиномикоза и эндокардита, а Neisseria содержит в себе возбудителей гонореи и менингита.

Также употребление алкоголя снижало количество необходимых организму лактобацилл, что в конечном итоге может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения.

В ходе дальнейших исследований ученые намерены выяснить, за счет чего алкоголь вызывает изменения в микрофлоре рта, и установить, помогает ли отказ от спиртного восстановить нанесенный ущерб.

Ранее Великобритании группа ученых-генетиков обнаружила взаимосвязи между генетическим набором человека и его вредными привычками: алкоголизмом и ожирением.