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    Ученые предупредили о новых опасностях алкоголя

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    Специалисты обнаружили, что у людей, употребляющих спиртное, были обнаружены изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria.
    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Microbiome.

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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    Ученые Нью-Йоркского университета изучили образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек в возрасте 55-78 лет. В результате исследования была получена возможность сравнить показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих алкоголь.

    Специалисты обнаружили, что у людей, употребляющих спиртное, были обнаружены изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Отмечается, что Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и развивают злокачественные опухоли. Actinomyces могут стать причиной актиномикоза и эндокардита, а Neisseria содержит в себе возбудителей гонореи и менингита.

    Также употребление алкоголя снижало количество необходимых организму лактобацилл, что в конечном итоге может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения.

    В ходе дальнейших исследований ученые намерены выяснить, за счет чего алкоголь вызывает изменения в микрофлоре рта, и установить, помогает ли отказ от спиртного восстановить нанесенный ущерб.

    Ранее Великобритании группа ученых-генетиков обнаружила взаимосвязи между генетическим набором человека и его вредными привычками: алкоголизмом и ожирением.

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