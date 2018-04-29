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    Ученые создали мощное средство, склеивающее сломанные кости

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    Новый клей наносится на кость в несколько слоев. Он способен быстро фиксировать даже влажные поверхности. Несколько экспериментов, проведенных на крысах, подтвердили эффективность и безопасность клея.
    Искусственный скелет человека
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Шведские ученые разработали уникальный клей, способный зафиксировать перелом костей буквально за 5 минут, сообщает MedDaily со ссылкой на западные СМИ.

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    Как отмечается, обычно лечение переломов может длиться до 12 недель. Если повреждены нижние конечности, то человеку приходится долгое время оставаться в лежачем положении или пользоваться костылями.

    Стоматологи уже много лет практикуют склеивание сломанных зубов. Но существующие клеи не подходили для склеивания костей. Они либо слишком долго застывали, либо отторгались иммунной системой. Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее.

    Клей наносится на кость в несколько слоев. Он способен быстро фиксировать даже влажные поверхности. Несколько экспериментов, проведенных на крысах, подтвердили эффективность и безопасность клея. Авторы исследования надеются приступить к испытаниям с участием людей уже в самое ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что в Англии ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.

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