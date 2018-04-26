Генсек НАТО признал, что Венгрия блокирует Украину в Альянсе

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что Венгрия и Украина смогут быстро разрешить свои разногласия, чтобы можно было провести комиссию Украина-НАТО.

Ранее на этой неделе представитель альянса подтвердил, что новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы.

"Это верно, что мы не смогли провести комиссию Украина-НАТО на министерском уровне, потому что Венгрия ее блокирует из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам", — сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции.

"Украине и Венгрии предстоит самим решить эти вопросы, и я рассчитываю, что они сделают это быстро", — добавил он.

Напомним, глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко прогнозировал, что Венгрия заблокирует заседание комиссии НАТО — Украина на самом высоком уровне. Заседание должно состояться в июле 2018 года. "Венгры шантажируют нас", — заявил Пристайко.