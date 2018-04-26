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    В мире

    Генсек НАТО признал, что Венгрия блокирует Украину в Альянсе

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (48)

    (обновлено: )18510
    Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на решение разногласий Украины и Венгрии по языковым вопросам. После этого работа комиссии НАТО - Украина будет разблокирована.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что Венгрия и Украина смогут быстро разрешить свои разногласия, чтобы можно было провести комиссию Украина-НАТО.

    nato.int
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    Ранее на этой неделе представитель альянса подтвердил, что новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы.

    "Это верно, что мы не смогли провести комиссию Украина-НАТО на министерском уровне, потому что Венгрия ее блокирует из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам", — сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции.

    "Украине и Венгрии предстоит самим решить эти вопросы, и я рассчитываю, что они сделают это быстро", — добавил он.

    Напомним, глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко прогнозировал, что Венгрия заблокирует заседание комиссии НАТО — Украина на самом высоком уровне. Заседание должно состояться в июле 2018 года. "Венгры шантажируют нас", — заявил Пристайко.

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