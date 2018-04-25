Эксперт о реальности стандартов НАТО для Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В НАТО озвучили четыре задачи, которые должна выполнить Украина на пути к вступлению в Альянс. Детали очертил генерал-лейтенант, генеральный директор Международного военного штаба НАТО Ян Брукс. По его словам, в первую очередь речь идет о комплексных реформах, которые позволят обеспечить демократический гражданский контроль над украинской армией.

Второй элемент — это реструктуризация всех структур ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Третий и четвертый важные моменты — это военная подготовка в соответствии с требованиями Альянса и оперативная совместимость конкретных подразделений.

Насколько успешно проходит перевод ВСУ на стандарты НАТО, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

Четыре шага, о которых говорят представители НАТО, насколько для Украины это обозримая цель в ближайшей перспективе?

— Если будет политическая воля, в принципе, можно выполнить. Как написано в Стратегическом оборонном бюллетене до конца 2020 года, есть так называемая дорожная карта, и эти первоначальные задачи, которые перед нами поставлены, мы можем сделать, но если будет политическая воля. У нас сейчас больше работают по форме, а не по сути, потому что высшее военно-политическое руководство заявляет, что мы — Украина, НАТО нас должно принять, мы уже готовы, а реально НАТО — это та организация, где принимают тех, кто подходит им по критериям, не только по оперативной совместности, по военной, но самое главное — демократизация, экономика, выборы и тому подобное, то есть военная составляющая там четвертое-пятое место занимает, а первые места — это то, о чем я сказал.

Военная составляющая какой должна быть?

— Она определена в Военной доктрине новой редакции, в Стратегии национальной безопасности Украины и в Стратегическом оборонном бюллетене. Это стратегические документы, в которых определено, куда мы должны двигаться. Там все обозначено и самое главное — Национальная программа под эгидой комиссии Украина-НАТО, которая недавно была подписана президентом Украины. Там, в принципе, определены все задачи, которые есть. Годовая программа на 2017 год — вице-премьер и министр обороны заявили, что якобы они выполнили на 90%, но это — политическое заявление. Знаете, что самое основное, чтобы для радиослушателей было понятно? Первое — это полностью поменять мировоззрение в головах, то есть от "совка" перейти к натовским принципам.

Что это означает на практике?

— Это означает первое: солдат — это не пушечное мясо, а солдат — это элемент, это боевая единица, это самое главное. Там, например, у них солдат в американской армии застрахован на один или два миллиона долларов, у них четыре-пять солдат — как один истребитель, я имею в виду не пятого-шестого поколения, а где-то четвертого. То есть, это — боевая единица. Второе, там солдат учат, что солдат, если попал в плен, он должен возвратиться, он должен победить в бою и если попал в плен, он должен возвратиться. Там солдат сам по себе — это человек, который готовится, армия у них — профессиональная и контрактная, а у нас после принятия пенсионной реформы, которую Андрей Рева сейчас пропихнул, армия станет контрактной — армия заробитчан, а не профессиональная, и вот увидите, через пять лет, если ничего не изменится, действительно, мы поставим новое вооружение четвертого-пятого поколения, а армии не будет, потому что все уволятся, никто не будет служит, а самое главное, это офицеры и сержанты, те, которые служат больше 20 лет, не пришли на пять лет перекантоваться, а служат, именно эксплуатируют тяжелую современную технику.

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— Дело в том, что у нас в настоящее время — ручное управление сектором обороны и безопасности, и принятие этого закона про национальную безопасность он, конечно, сам по себе — сырой, но идея — стратегически правильная, потому что переходит от ручного управления уже в управление по натовским стандартам, слово "стандарты" у них нет как такого, но мы им называем директивы, процедуры и тому подобное, это правильно. Почему? Потому что уже нет принципа "я — начальник, ты — дурак". У нас ведь принцип: я приказал и все начали выполнять это задание. Там уже определена строгая, вертикально интегрированная структура, ответственность всех должностных лиц, но в этом законе есть большая проблема.

Какая именно?

— Что такое армия? Армия — это жесткая структура, есть командир. Командир отвечает за все, но у нас до стратегического уровня, оперативно-стратегического уровня командир за все отвечает и у него в подчинении — штаб, а наверху — главнокомандующий Вооруженных сил тире начальник Генштаба. Вот это маразм, который нынешнее руководство не хочет менять, как же генерал Виктор Муженко поменяет, Генштаб полностью все контролирует, а это не должно быть. Поэтому одна из основных проблем этого закона — это по военной структуре. За что еще критикуют европейцы нас по этому закону? Самое главное — скрытые военные финансы. Значит, в США — отрытый штат Вооруженных сил, сухопутные войска, и там видно до роты включительно, сколько рота имеет на вооружении танков, то есть вооружения, боевой техники, сколько денег туда поступает, там — все открыто. У нас этот вопрос я поднимаю как член общественного совета при Минобороны, говорю: давайте откроем. Почему? Потому что мы ж налогоплательщики, мы платим деньги, непонятно куда они деваются. А мне заявляют: так это же гостайна. Я говорю: какая гостайна? Россия и так все знает. Что, она не знает, какое у нас вооружение? Так это все бывшее вооружение СССР. Она не знает, сколько личного состава? Так у нас структура бывшая СССР, а вот сколько денег поступает — это самое основное, потому что идет распильчик денежек, а этого они не хотят открывать, как говорил представитель НАТО, открытые военные бюджеты — это самый основной принцип.

Напомним, эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире Голоса Столицы заявил, что вопрос членства Украины в НАТО висит на волоске из-за нищеты и разрухи. По его мнению, политики активно спекулируют на теме НАТО, прекрасно понимая отсутствие каких-либо перспектив.