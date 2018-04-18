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    Белый дом уточнил информацию о "личном разговоре" Трампа и Ким Чен Ына

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    В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не общались лично, как об этом ранее сообщили СМИ, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    MANDEL NGAN / AFP
    "Больной щенок". Трамп дал новое "прозвище" Ким Чен Ыну

    Ранее во вторник Трамп, как показалось журналистам, утвердительно ответил на вопрос, общался ли он лично с лидером КНДР. Позднее представители СМИ еще раз уточнили у Трампа, говорил ли он с Ким Чен Ыном. На этот раз президент ушел от прямого ответа, сказав, что не будет много об этом распространяться. При этом он повторил свои прежние слова о том, что контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут "на самом высоком уровне".

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    "Что касается переговоров с лидером Ким Чен Ыном: президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне и добавил, что они не были с ним напрямую", — говорится в заявлении Сандерс.

    В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Во вторник президент США сообщил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

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