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    Дочь Скрипаля до отравления получила доступ к тайному счету - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (165)

    (обновлено: )47506
    Стало известно, что Юлия Скрипаль незадолго до отравления получила доступ к банковскому счету, на котором хранились 150 тысяч фунтов. Якобы эти деньги были выручены ее братом за продажу дома в Великобритании.
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Фото telegraph.co.uk

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.

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    Ранее таблиод The Sun опубликовал данные, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234.

    Как пишет газета, эти деньги были получены после продажи дома в Британии, принадлежавшего брату Юлии Александру, "погибшему при неизвестных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге", и его бывшей жене Наталье. Она продала дом и половину полученных денег отдала Александру.

    "В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру", — приводит газета слова племянницы Сергея Виктории Скрипаль.

    "Сейчас они (деньги — ред.) в российском банке", — отметила Виктория.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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