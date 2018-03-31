МИД РФ опубликовал вопросы к Лондону и Парижу по "делу Скрипалей"

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. МИД России опубликовал вопросы к МИД Британии в связи с "делом Скрипалей".

В частности, Москва требует от Лондона пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории. Кроме того, Россия задала вопрос о том, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, а также как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента. Всего в списке 14 вопросов.

Также посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту с десятью вопросами по "делу Скрипалей", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Москву, в частности, интересует, "на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери". Кроме того французской стороне задан вопрос о том, "направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери".

Россия также требует рассказать, "какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества".

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.