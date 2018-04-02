наверх
02.04.201815:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров о деле Скрипаля: Британия и другие страны прибегают к откровенной лжи

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (102)

    (обновлено: )690150
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Великобритания, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Великобритания, США и другие страны, слепо следующие за ними, отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Погребинский: отравление Скрипалей стало поводом для операции против РФ
    канал РИА Новости Украина в YouTube
    Погребинский: "дело Скрипалей" стало поводом для операции против РФ

    "Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших