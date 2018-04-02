Лавров о деле Скрипаля: Британия и другие страны прибегают к откровенной лжи

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Великобритания, США и другие страны, слепо следующие за ними, отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.