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    Россия

    Москва направила ОЗХО список вопросов, связанных с "делом Скрипалей"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (162)

    (обновлено: )26430
    В список вошли 13 вопросов. Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей", сообщается на сайте МИД РФ.

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    "Первого апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов по сфабрикованному против России "делу Скрипалей", — говорится в сообщении.

    В данный список вошли 13 вопросов. Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

    "Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)?" — следует из еще одного вопроса.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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