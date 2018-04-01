Москва направила ОЗХО список вопросов, связанных с "делом Скрипалей"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей", сообщается на сайте МИД РФ.

"Первого апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов по сфабрикованному против России "делу Скрипалей", — говорится в сообщении.

В данный список вошли 13 вопросов. Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

"Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)?" — следует из еще одного вопроса.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.