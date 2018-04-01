Посол РФ в Британии рассказал, кто стоит за провокацией с "делом Скрипаля"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина, Елена Тимошенко. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ назвал дело Скрипаля провокацией, осуществленной британскими спецслужбами.

"Эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами. С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот собственно это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб",- сказал Яковенко в эфире НТВ.

Отвечая на вопрос, что является целями такой провокации, Яковенко отметил, что Британия сейчас находится "в очень трудном положении". Он выделил в происходящем два момента. "Один, я бы сказал, внутренний, и он связан с Brexit. Если вы обратили внимание, в Брюсселе когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза. Это осталось как бы в тени и это было сделано на публику", — заявил Яковенко.

Говоря о втором моменте, он отметил, что "несколько лет назад Великобритания активно размышляла на тему того, какова будет ее роль в западном союзе". "…Когда была утверждена концепция национальной безопасности, и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. Для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы получить поддержку парламента и народа", — добавил Яковенко.

По его мнению, Британии не удастся засекретить информацию по делу Скрипаля. "Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом (Александра) Литвиненко, как в случае с делом (Бориса) Березовского, (Александра) Перепеличного, (Николая) Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем",- заключил российский посол.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.