Госдеп обвинил Россию в незаинтересованности в диалоге с США

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Москва не заинтересована в диалоге с Вашингтоном, высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является "неоправданным шагом", заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, действия Москвы демонстрируют то, что "Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами".

"Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери", — заявила журналистам Науэрт.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Читайте также: Die Welt: высылка российских дипломатов — стратегическая ошибка

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.