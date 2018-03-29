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    Госдеп обвинил Россию в незаинтересованности в диалоге с США

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (65)

    (обновлено: )19826
    По словам официального представителя госдепа США Хезер Науэрт, действия Москвы демонстрируют то, что "Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами".
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Москва не заинтересована в диалоге с Вашингтоном, высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является "неоправданным шагом", заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

    По ее словам, действия Москвы демонстрируют то, что "Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами".

    Представительство НАТО. Архивное фото
    facebook.com/NLOUkraine
    НАТО наносит удар: из Альянса высылают дипломатов РФ

    "Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери", — заявила журналистам Науэрт.

    Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

    Читайте также: Die Welt: высылка российских дипломатов — стратегическая ошибка

    В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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