наверх
19.03.201817:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китайца, прилетевшего из Африки, задержали в аэропорту с муравейником в багаже

    (обновлено: )55
    Китайская таможня задержала соотечественника за провоз муравейника весом 4,4 килограмма. Контрабандист намеревался изготовить из муравьев целебные настойки на продажу.
    Муравейник в Водлозерском национальном парке в Архангельской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В аэропорту китайского города Чэнду таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Африки с недозволенным грузом: в его багаже обнаружен большой муравейник с живыми муравьями.

    Италия. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев
    Где миграция, там и контрабанда. Украинцы в Италии

    Задержанный гражданин Китая прилетел из Эфиопии.

    Вес завернутых в полиэтиленовый пакет муравьиных гнезд составил 4,4 кг.

    Контрабандист признался, что хотел использовать насекомых для приготовления лекарственных настоек.

    Напомним, ранее украинец контрабандой в обход установленного пункта пропуска перевез через границу с РФ 2500 тысячи утят.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину