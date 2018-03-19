Китайца, прилетевшего из Африки, задержали в аэропорту с муравейником в багаже

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В аэропорту китайского города Чэнду таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Африки с недозволенным грузом: в его багаже обнаружен большой муравейник с живыми муравьями.

Задержанный гражданин Китая прилетел из Эфиопии.

Вес завернутых в полиэтиленовый пакет муравьиных гнезд составил 4,4 кг.

Контрабандист признался, что хотел использовать насекомых для приготовления лекарственных настоек.

Напомним, ранее украинец контрабандой в обход установленного пункта пропуска перевез через границу с РФ 2500 тысячи утят.