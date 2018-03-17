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    Украинка задержана за провоз контрабандой 300 кг спортивного питания

    (обновлено: )6410
    В автобусе, который следовал из Москвы в Украину, 29-летняя девушка пыталась провезти большую партию спортивного питания. Весь контрабандный груз изъят пограничниками.
    Пограничники изъяли 300 килограммов спортивного питания, которое украинка везла в Россию
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украна. На украинско-российской границе пограничники изъяли у гражданки Украины около 300 килограмм спортивного питания, которое она везла автобусом из России, сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины на своем сайте.

    "Сегодня, в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество спортивного питания. Осматривая рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Киев, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил чемоданы и сумки, в которых находился груз спортивного питания", — говорится в сообщении.

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    По данным пограничников, 29-летняя украинка, пассажирка этого автобуса, пыталась ввезти в Украину данный товар, общий вес которого составил около 300 килограммов.

    Обнаруженный груз пограничники изъяли, на правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.

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