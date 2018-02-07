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    Контрабандист с фантазией. Литовец спрятал сигареты в катушках с кабелем

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    По информации СМИ, 44-летний гражданин Литвы, водитель грузового автомобиля Volvo, пытался скрыто провезти в соседнюю Румынию табачные изделия в катушках с кабелем.
    Пограничники задержала литовца, который вез сигареты в катушках с кабелем
    mukachevo.net

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина.  Большую партию сигарет обнаружили пограничники в пункте пропуска "Дьяково", сообщает mukachevo.net.

    Италия. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев
    Где миграция, там и контрабанда. Украинцы в Италии

    "44-летний гражданин Литвы, водитель грузового автомобиля Volvo, пытался скрыто провезти в соседнюю Румынию табачные изделия. Сигареты находились в катушках с кабелем, которые литовец вез в Болгарию", — говорится в сообщении.

    По информации Госпогранслужбы, контрабандный табак у иностранца изъяли.

    Ранее сообщалось, что пограничники Венгрии задержали жителя Закарпатья с огромной партией контрабандного янтаря. Он спрятал в обшивку салона своего микроавтобуса Mercedes более 900 килограммов ценного камня.

    mukachevo.net
    Пограничники задержала литовца, который вез сигареты в катушках с кабелем

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