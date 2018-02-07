Контрабандист с фантазией. Литовец спрятал сигареты в катушках с кабелем

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Большую партию сигарет обнаружили пограничники в пункте пропуска "Дьяково", сообщает mukachevo.net.

"44-летний гражданин Литвы, водитель грузового автомобиля Volvo, пытался скрыто провезти в соседнюю Румынию табачные изделия. Сигареты находились в катушках с кабелем, которые литовец вез в Болгарию", — говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, контрабандный табак у иностранца изъяли.

Ранее сообщалось, что пограничники Венгрии задержали жителя Закарпатья с огромной партией контрабандного янтаря. Он спрятал в обшивку салона своего микроавтобуса Mercedes более 900 килограммов ценного камня.