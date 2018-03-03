В Одессе изъяли контрабандных сигарет почти на 1,5 млн грн

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции разоблачили каналы поступления на территорию Украины, место хранения табачных изделий и организаторов контрабанды, сообщает пресс-служба ГУНП.
Правоохранители установили, что сигареты без соответствующих марок акцизного налога поступали на территорию Украины из соседней республики.
"После того, как контрабандный товар попадал на территорию государства он поступал на так называемую "перевалочную" базу, которая находилась в одном из гаражных помещений в Одессе. А уже оттуда контрабандный товар реализовывали через торговые сети на территории Украины", — говорится в сообщении.
В пятницу, 2 марта, работники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с работниками оперативного управления ГУ ДФС Украины в Одесской области во время проведения обыска в гаражном помещении изъяли 70,5 тыс пачек табачных изделий. Общая сумма изъятой контрабандной продукции составляет более 1,4 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что налоговая полиция в зоне антитеррористической операции изъяла строительное оборудование на более полмиллиона гривен и 8 тыс пачек контрафактных сигарет.