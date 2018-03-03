ГУНП

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции разоблачили каналы поступления на территорию Украины, место хранения табачных изделий и организаторов контрабанды, сообщает пресс-служба ГУНП.

Правоохранители установили, что сигареты без соответствующих марок акцизного налога поступали на территорию Украины из соседней республики.

ГУНП В Одессе изъяли контрабандных сигарет почти на 1,5 млн грн

"После того, как контрабандный товар попадал на территорию государства он поступал на так называемую "перевалочную" базу, которая находилась в одном из гаражных помещений в Одессе. А уже оттуда контрабандный товар реализовывали через торговые сети на территории Украины", — говорится в сообщении.

В пятницу, 2 марта, работники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с работниками оперативного управления ГУ ДФС Украины в Одесской области во время проведения обыска в гаражном помещении изъяли 70,5 тыс пачек табачных изделий. Общая сумма изъятой контрабандной продукции составляет более 1,4 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что налоговая полиция в зоне антитеррористической операции изъяла строительное оборудование на более полмиллиона гривен и 8 тыс пачек контрафактных сигарет.