В ЛНР задержали контрабандистов с 85 кг испорченной красной икры

ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали контрабандистов, которые пытались незаконно провезти в ЛНР 85 килограммов красной икры, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В Краснодонском районе задержана группа лиц, которая контрабандным путем пыталась переместить через таможенную границу республики 85 килограммов икры лососевых рыб", — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, изъятая продукция была передана специалистам Санэпидемстанции для проведения химико-биологического исследования.

"Экспертиза показала, что икра не соответствует требованиям ГОСТ, относится к разряду недоброкачественных, опасных к употреблению продуктов и не подлежит реализации на территории ЛНР. В соответствии с законом указанная продукция была утилизирована", — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с отделом Росгвардии в Магаданской области РФ обнаружили тайники с шестью тоннами лососевой икры на сумму более 27 миллионов рублей (около $462 тыс).