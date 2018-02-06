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    В ЛНР задержали контрабандистов с 85 кг испорченной красной икры

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    В Краснодонском районе задержана группа лиц, которая контрабандным путем пыталась переместить через таможенную границу республики 85 килограммов икры лососевых рыб, сообщили в самопровозглашенной ЛНР.
    Производство красной икры. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали контрабандистов, которые пытались незаконно провезти в ЛНР 85 килограммов красной икры, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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    "В Краснодонском районе задержана группа лиц, которая контрабандным путем пыталась переместить через таможенную границу республики 85 килограммов икры лососевых рыб", — уточнили в пресс-службе.

    По данным ведомства, изъятая продукция была передана специалистам Санэпидемстанции для проведения химико-биологического исследования.

    "Экспертиза показала, что икра не соответствует требованиям ГОСТ, относится к разряду недоброкачественных, опасных к употреблению продуктов и не подлежит реализации на территории ЛНР. В соответствии с законом указанная продукция была утилизирована", — пояснили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с отделом Росгвардии в Магаданской области РФ обнаружили тайники с шестью тоннами лососевой икры на сумму более 27 миллионов рублей (около $462 тыс).

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