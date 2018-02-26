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    Общество

    Драгоценная контрабанда. Украинец пытался ввезти 20 кг серебра в гранулах

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    В ГФС сообщили, что партию серебра в гранулах нашли в рюкзаке мужчины, который прибыл из Турции. Любые ценовые документы на товар и сертификаты качества у пассажира отсутствовали.
    Контрабандное серебро в гранулах
    Державна фіскальна служба України

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Таможенники в международном аэропорту "Борисполь" зафиксировали попытку ввоза контрабандного серебра в гранулах.

    "20 кг серебра пытался ввезти на территорию Украины с нарушением украинского законодательства соотечественник, который вернулся авиарейсом из Турции. Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему — "зеленый коридор", чем автоматически засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, до момента пересечения «белой линии» к инспекторам таможни по поводу декларирования перемещаемых товаров не обращался", — сообщает Государственная фискальная служба Украины.

    Державна фіскальна служба України
    Контрабандное серебро в гранулах

    Партию серебра в гранулах была найдена в рюкзаке мужчины.

    Любые ценовые документы на товар и сертификаты качества у пассажира отсутствовали.

    Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Серебро изъято до вынесения судом решения по делу. Решается вопрос об определении стоимости изъятого товара.

    Ранее сообщалось, что пограничники Венгрии задержали жителя Закарпатья с огромной партией контрабандного янтаря. Он спрятал в обшивку салона своего микроавтобуса Mercedes более 900 килограммов ценного камня.

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