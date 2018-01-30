Проводники поезда Киев - Вена погорели на контрабанде сигарет - СМИ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники "Укрзализныци" задержали двоих проводников поезда сообщением Киев — Вена на контрабанде сигарет.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в "Укрзализныце".

По словам источника, сотрудники внутренней безопасности "УЗ" обнаружили у проводников 15 ящиков сигарет.

Материалы на нарушителей передали правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что налоговая полиция в зоне антитеррористической операции изъяла строительное оборудование на более полмиллиона гривен и 8 тыс пачек контрафактных сигарет.