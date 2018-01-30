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    Проводники поезда Киев - Вена погорели на контрабанде сигарет - СМИ

    (обновлено: )16101
    Как сообщил источник в "Укрзализныце", у двоих проводников поезда сообщением Киев - Вена нашли 15 ящиков сигарет.
    Контрабандные сигареты. Архивное фото
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники "Укрзализныци" задержали двоих проводников поезда сообщением Киев — Вена на контрабанде сигарет.

    Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в "Укрзализныце".

    По словам источника, сотрудники внутренней безопасности "УЗ" обнаружили у проводников 15 ящиков сигарет.

    Материалы на нарушителей передали правоохранительным органам.

    Ранее сообщалось, что налоговая полиция в зоне антитеррористической операции изъяла строительное оборудование на более полмиллиона гривен и 8 тыс пачек контрафактных сигарет. 

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