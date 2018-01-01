наверх
01.01.201816:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черном море задержано судно контрабандистов с тысячами ящиков сигарет

    (обновлено: )111
    Задержанный сухогруз следовал из Очамчира в Варну. Все найденные на его борту сигареты были без акцизных марок.
    В Черном море задержано судно контрабандистов
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в Черном море сухогруз под флагом Танзании, который следовал с территории Абхазии.

    На сколько подорожают сигареты в Украине
    РИА Новости Украина
    Дорогое удовольствие! В Украине подорожают сигареты

    На борту судна найдены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет.

    Разоблачить контрабандистов удалось благодаря взаимодействию Госпогранслужбы с СБУ, и Военно-морскими силами Украины.

    "Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту "Очамчира (Грузия, непризнанная Республика Абхазия) — Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено в 11,5 миль на траверзе н. п. Курортное Одесской области и сопровождено в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

    Все сигареты, выявленные на борту, оказались без акцизных марок.

    Ранее пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу значительной партии сигарет, которые пытался провезти гражданин Грузии с дипломатическим паспортом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие