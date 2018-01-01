В Черном море задержано судно контрабандистов с тысячами ящиков сигарет

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в Черном море сухогруз под флагом Танзании, который следовал с территории Абхазии.

На борту судна найдены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет.

Разоблачить контрабандистов удалось благодаря взаимодействию Госпогранслужбы с СБУ, и Военно-морскими силами Украины.

"Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту "Очамчира (Грузия, непризнанная Республика Абхазия) — Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено в 11,5 миль на траверзе н. п. Курортное Одесской области и сопровождено в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Все сигареты, выявленные на борту, оказались без акцизных марок.

Ранее пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу значительной партии сигарет, которые пытался провезти гражданин Грузии с дипломатическим паспортом.