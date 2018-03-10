наверх
10.03.2018
09:14
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Танзания
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
12
Материалы
Связанные теги
Мультимедиа
Все
Самые читаемые
ВМС Украины получат изъятое за посещение Крыма танзанийское судно
12:47 24.02.2018
948
В госпогранслужбе сообщили, что судно было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева.
В Танзании маленькая собака напугала семейство львов
12:22 09.01.2018
397
Небольшая собака в национальном парке Нгоронгоро на севере Танзании напугала льва и львицу, заставив царя зверей убежать.
В Черном море задержано судно контрабандистов с тысячами ящиков сигарет
14:57 01.01.2018
372
Задержанный сухогруз следовал из Очамчира в Варну. Все найденные на его борту сигареты были без акцизных марок.
Невероятная схватка стада бегемотов и крокодила
22:50 25.10.2017
736
В Сети появилось видео схватки в воде между стадом бегемотов и крокодилом, которое было снято очевидцем в национальном парке Серенгети в Танзании.
Суд подтвердил конфискацию танзанийского судна Sky moon
12:47 03.07.2017
166
Согласно решению Апелляционного суда, постановление суда первой инстанции, которым судно Sky Moon и предмет контрабанды (техническая сода) отошли в доход государства, остается в силе.
Кабмин направит в субботу торговую миссию в Кению и Танзанию
12:20 02.12.2016
124
Торговый представитель Украины Наталия Микольская уточнила, что основной темой переговоров миссии Украины станет экспорт украинской аграрной продукции в Африку.
Число жертв землетрясения в Танзании выросло до 13 человек
07:38 11.09.2016
161
Сообщается о 203 пострадавших. По словам представителя местных властей, в настоящий момент ситуация под контролем: "Некоторые люди уже выписались из больниц. Большой приток пострадавших не ожидается".
При обрушении золоторудной шахты в Танзании погибли 19 человек
22:39 17.04.2015
39
Инцидент произошел накануне, когда тоннель в шахте в районе Кахама танзанийской области Шиньянга обрушился, в результате чего горняки, работавшие в шахте, оказались заблокированы под землей.
При падении микроавтобуса в реку в Танзании погибли 19 человек
19:54 17.04.2015
60
Инцидент произошел на шоссе в городе Мбея. 18 человек погибли на месте происшествия, один скончался в больнице. Трое получили ранения различной степени тяжести.
Семь человек погибли при столкновении автобусов в Танзании, около 50 ранены
08:42 20.03.2015
68
По слова начальника местной полиции, причиной ДТП, произошедшего накануне, стало нарушение водителями автобусов скоростного режима.
Удар молнии по школе в Танзании унес 5 жизней, еще 17 детей пострадали
23:55 23.02.2015
126
Трагедия случилась на востоке страны в регионе Кигома. Учитель и четверо учеников погибли на месте, еще 17 школьников пострадали.
Трибунал ООН подтвердил приговор экс-лидерам Руанды, виновным в геноциде
12:25 29.09.2014
49
Апелляционная палата на открытом заседании подтвердила приговор о пожизненном наказании, вынесенный судом первой инстанции.
Танзания признала независимость Косово - косовский вице-премьер
15:37 31.05.2013
7
Танзания признала независимость самопровозглашенной Республики Косово, сообщает интернет-портал Koha.net со ссылкой на заявление вице-премьера правительства Косово Беджета Паколли.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
ВМС Украины получат изъятое за посещение Крыма танзанийское судно
12:47 24.02.2018
948
В госпогранслужбе сообщили, что судно было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Абхазия
1
Военно-морские силы Украины
1
Кения
1
Косово
1
Наталия Микольская
1
Пограничная служба Украины
1
Украина
3
Черное море
1
аварии
1
шахты
1
Подборка тегов
Танзания
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все
Видео
В Танзании маленькая собака напугала семейство львов
12:22 09.01.2018
397
Небольшая собака в национальном парке Нгоронгоро на севере Танзании напугала льва и львицу, заставив царя зверей убежать.
В Танзании маленькая собака напугала семейство львов
12:22 09.01.2018
397
Небольшая собака в национальном парке Нгоронгоро на севере Танзании напугала льва и львицу, заставив царя зверей убежать.
Невероятная схватка стада бегемотов и крокодила
22:50 25.10.2017
736
В Сети появилось видео схватки в воде между стадом бегемотов и крокодилом, которое было снято очевидцем в национальном парке Серенгети в Танзании.
Все теги