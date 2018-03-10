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    Танзания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Танзанийское судно Sky moon
    ВМС Украины получат изъятое за посещение Крыма танзанийское судно
    12:47 24.02.2018
    948
    В госпогранслужбе сообщили, что судно было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева.
    В Танзании маленькая собака показала льву, кто настоящий царь зверей
    В Танзании маленькая собака напугала семейство львов 
    12:22 09.01.2018
    397
    Небольшая собака в национальном парке Нгоронгоро на севере Танзании напугала льва и львицу, заставив царя зверей убежать.
    В Черном море задержано судно контрабандистов
    В Черном море задержано судно контрабандистов с тысячами ящиков сигарет
    14:57 01.01.2018
    372
    Задержанный сухогруз следовал из Очамчира в Варну. Все найденные на его борту сигареты были без акцизных марок.
    Схватка в воде между стадом бегемотов и крокодилом
    Невероятная схватка стада бегемотов и крокодила 
    22:50 25.10.2017
    736
    В Сети появилось видео схватки в воде между стадом бегемотов и крокодилом, которое было снято очевидцем в национальном парке Серенгети в Танзании.
    Грузовое морское судно Sky moon
    Суд подтвердил конфискацию танзанийского судна Sky moon
    12:47 03.07.2017
    166
    Согласно решению Апелляционного суда, постановление суда первой инстанции, которым судно Sky Moon и предмет контрабанды (техническая сода) отошли в доход государства, остается в силе.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин направит в субботу торговую миссию в Кению и Танзанию
    12:20 02.12.2016
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    Торговый представитель Украины Наталия Микольская уточнила, что основной темой переговоров миссии Украины станет экспорт украинской аграрной продукции в Африку.
    Скорая в Танзании
    Число жертв землетрясения в Танзании выросло до 13 человек
    07:38 11.09.2016
    161
    Сообщается о 203 пострадавших. По словам представителя местных властей, в настоящий момент ситуация под контролем: "Некоторые люди уже выписались из больниц. Большой приток пострадавших не ожидается".
    Скорая в Танзании
    При обрушении золоторудной шахты в Танзании погибли 19 человек
    22:39 17.04.2015
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    Инцидент произошел накануне, когда тоннель в шахте в районе Кахама танзанийской области Шиньянга обрушился, в результате чего горняки, работавшие в шахте, оказались заблокированы под землей.
    Скорая в Танзании
    При падении микроавтобуса в реку в Танзании погибли 19 человек
    19:54 17.04.2015
    60
    Инцидент произошел на шоссе в городе Мбея. 18 человек погибли на месте происшествия, один скончался в больнице. Трое получили ранения различной степени тяжести.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Семь человек погибли при столкновении автобусов в Танзании, около 50 ранены
    08:42 20.03.2015
    68
    По слова начальника местной полиции, причиной ДТП, произошедшего накануне, стало нарушение водителями автобусов скоростного режима.
    Молния
    Удар молнии по школе в Танзании унес 5 жизней, еще 17 детей пострадали
    23:55 23.02.2015
    126
    Трагедия случилась на востоке страны в регионе Кигома. Учитель и четверо учеников погибли на месте, еще 17 школьников пострадали.
    Здание ООН. Архивное фото
    Трибунал ООН подтвердил приговор экс-лидерам Руанды, виновным в геноциде
    12:25 29.09.2014
    49
    Апелляционная палата на открытом заседании подтвердила приговор о пожизненном наказании, вынесенный судом первой инстанции.
    Танзания признала независимость Косово - косовский вице-премьер
    15:37 31.05.2013
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    Танзания признала независимость самопровозглашенной Республики Косово, сообщает интернет-портал Koha.net со ссылкой на заявление вице-премьера правительства Косово Беджета Паколли.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Танзанийское судно Sky moon
    ВМС Украины получат изъятое за посещение Крыма танзанийское судно
    12:47 24.02.2018
    948
    В госпогранслужбе сообщили, что судно было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева.
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