Где миграция, там и контрабанда. Украинцы в Италии

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Таможенники нашли оружие в новогоднем подарке. В запакованной скотчем картонной коробке было 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатинни — это система крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие.

Находку обнаружили в микроавтобусе, который перевозил посылки для трудовых мигрантов из Украины в Италию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Эксперты говорят, что фактически порядок проверок на границе зависит от настроения таможенника: он может проверять каждую посылку, а может — пропускать так.

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Влияет ли контрабанда на отношения между Украиной и другими государствами, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала кандидат исторических наук, эксперт-международник Виктория Вдовиченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ця посилка зі зброєю призначалася українським заробітчанам. У якому стані зараз знаходяться українсько-італійські відносини? Чи впливають на них так звані знахідки митників?

— Давайте будемо говорити про те, що те, що знайшли митники, я думаю, що вони готують повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння з ознаками злочину. Я думаю, що це буде розслідуватися. І я думаю, що ми ще почуємо офіційну позицію нашої сторони. А що стосується відносин України і Італії, можна сказати, що в 2017 році вони мали доволі позитивну динаміку і характер. Будемо говорити про міжпарламентський рівень в першу чергу. Вперше відбувся візит Андрія Парубія до Італії і підписання міжпарламентського меморандуму. Нагадаю, що Італія з парламентами лише 14 країн підписала відповідний меморандуми, це доволі великий прогрес, говорить про те, що італійці зацікавлені співпрацювати як з парламентом, так і урядом нашої країни.

По-друге, хочу сказати що, незважаючи на те, що є чимало фейкових заяв, і багато пропагандистських заяв певних політиків, можна сказати, що це не впливає на те, що Італія в принципі хоче співпрацювати і надалі чекатиме від України доволі значимі проекти економічні. Тому що в першу чергу будемо говорити про те, що Італія — це доволі серйозний економічний партнер, доволі серйозне економічне підґрунтя має в Європі. І наразі вона третя, якщо говорити про країни, з якими Україна співпрацює з країн ЄС, вона є на третьому місці. Тобто як Італія, так і Україна є зацікавленими в подальшому економічному розвитку.

Тобто на такому глобальному, міждержавному рівні цей інцидент не є настільки принциповим?

— Абсолютно. Тому що, повірте, будь-які випадки, що стосуються міграції, міграційних викликів локального рівня, звісно, на них будуть звертати увагу. Але це не означає, що загальнодержавна лінія, а точніше, зовнішньополітична лінія як однієї, так і іншої країни буде змінюватися. Італія уже в який раз і за головування її у "Великій сімці" в 2017 році, і за головування Італії в ОБСЄ в цьому році, в 2018 році, вона говорить про те, що для неї є пріоритетом виконання мінських угод, але пріоритетом в першу чергу є проєвропейський курс України. Я на цьому хочу ще раз наголосити.

Якщо спуститися на нижчий рівень, поговорити про звичайних людей. Як до них ставляться в Італії?

— Тут доволі цікаве питання. Тому що є ті заробітчани, які офіційно зареєстровані, які не є офіційно зареєстровані. В принципі, до українських заробітчан ставляться доволі оптимістично італійці, тому що вони в першу чергу вбачають працьовиту, інтелігентну, розумну, я на цих двох прикметниках якраз наголошую, тому що не просто працьовита, а ще й інтелігентна. І це дуже приваблює італійців. І вони зацікавлені в тому, щоб працевлаштовувати українських громадян на різних умовах. Тут буде дуже залежати від позиції того, що будуть здійснювати українські громадяни в Італії, від регіону, звісно з залежить, від специфіки, від тих робіт, які будуть пропонуватися і пропонуються. Але доволі позитивне ставлення. Я не чула жодного негативного коментаря, що стосувався би якихось інших вражень італійців від українців, які працюють там. Звісно, є якісь певні поодинокі випадки, і ми не можемо цього виключати. Але це не становить загальний тренд, вже протягом багатьох років, більше 20 років, я б сказала, що італійці зацікавлені посилювати свою співпрацю не тільки на національному рівні, а ще й, якщо говорити в людському вимірі, тобто в першу чергу, якщо ми будемо говорити відносини італійців та українців.

Україну багато років вважали своєрідним перевалочним пунктом для контрабанди та нелегалів у країни ЄС. Чи вдалося позбутися такого реноме? І що відбувається в цьому сенсі?

— В цьому контексті я, напевне, що буду апелювати до своїх італійських колег, з якими я дуже часто спілкуюся. І повірте, що три таких слова, які зазвичай асоціювалися, тобто в минулому часі, це була контрабанда, це була нелегальне надання послуг певних, і корупція. Це тих три слова, які певний час були пов'язані з Україною. Але я думаю, що як українці, так і українці, які є на дипломатичній службі, які працюють там, доклали дуже багато зусиль, у тому числі особистих зусиль для того, щоб змінювати цю ситуацію. І насправді я навіть знаю непоодинокі кейси, коли самі українці відкривають в Італії бізнеси і доволі успішно. І ті українці, які із західних областей, працюють в Італії, вони інвестують в економіку західних областей України, таким чином, вони ніби повертають свій цей капітал, і ставлення італійців звісно, змінюється. І тут треба, напевне, що вирізняти політичний електорат, який зараз іде на вибори, і безпосередньо громадян Італії, простих італійців, які спілкуються з українцями по тому, які українці приїздять до Італії, і хто є їх сусідами чи колегами по роботі, по проектах, тощо.

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Політичні сили в Італії намагаються використати ситуацію на виборах за чи проти трудової міграції?

— Насправді Італія, ми точно знаємо, докладає величезну кількість зусиль для того, щоб стримувати міграційну хвилю, і в цьому випадку вона є своєрідним лідером регіональним у Середземному морі, приймаючи велику хвилю біженців. Ми подивимося, звісно, ще на ці дискусії, що будуть проведені політичним істеблішментом Італії в контексті майбутніх виборів 4 березня, яким чином після формування коаліційного уряду вони будуть вирішувати проблеми міграційних квот.

К слову, ранее Василий Воскобойник отметил, что мигранты из Украины скоро составят 10% населения Польши, поэтому на рынке трудоустройства поляки пытаются хоть как-то навести порядок.