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    В сенате США уточнили, от кого зависит снятие санкций с России

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    Взрыв в Санкт-Петербурге (124)

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    Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".
    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Санкции с России будут скорее всего сняты, если она прекратит "активность" в ряде областей, противоречащую интересам США, в противном случае, ограничения продолжат действовать, заявил РИА Новости сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

    Конгрессмен уточнил, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и вменяемое РФ вмешательство в выборы в США и в других странах.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

    "Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал он.

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    Он не стал отвечать РИА Новости на уточняющий вопрос, помогут ли санкции против РФ развитию американской энергетики, лишь отметив, что США должны "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США".

    Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине, в частности в Крыму. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также Россия неоднократно утверждала, что не является стороной конфликта в Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

    Ранее президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ.

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    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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