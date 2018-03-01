СНБО продлил санкции в отношении российских банков

Скриншот видео на странице Порошенко в Facebook

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг продлил санкции в отношении российский банков, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"СНБО сегодня продлевает санкции против российских банков. В течение 2017 чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Святослав Цеголко/Twitter, 1 марта 2018

Украина в марте 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.