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    Экономика

    СНБО продлил санкции в отношении российских банков

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (316)

    (обновлено: )8922
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в соцсети, что СНБО продлевает санкции против российских банков. По его словам, в течение 2017 года активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко
    Скриншот видео на странице Порошенко в Facebook

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг продлил санкции в отношении российский банков, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    "СНБО сегодня продлевает санкции против российских банков. В течение 2017 чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Святослав Цеголко/Twitter, 1 марта 2018

    Украина в марте 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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