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    Россия

    Кремль о продлении санкций США против РФ: незаконно

    (обновлено: )53632
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, то в России считают американские незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Кремль считает продление санкций США против России незаконным, они наносят вред не только народам России и США, но и миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", — сказал Песков.

    Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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