В Калифорнии самолет приземлился на оживленную трассу

Фото mercurynews.com

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости Украина. Возле города Морган-Хилл (Калифорния, США) легкомоторный самолет совершил экстренную посадку прямо на оживленное шоссе, сообщают американские СМИ.

"Пилот успел сообщить о неисправности двигателя диспетчерам перед тем, как посадить одномоторный PA-46 на шоссе", - передает канал ABC7.

Фото mercurynews.com В Калифорнии самолет сел на трассу

На момент аварийной посадки в салоне находился один пилот. Ему удалось успешно посадить самолет и выжить.

Очевидцы успели снять самолет посреди автодороги.

Напомним, ранее в Иране произошла авиакатастрофа пассажирского самолета. Борт, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Погибли 66 человек.