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    В Калифорнии самолет приземлился на оживленную трассу

    (обновлено: )161
    Пилоту удалось успешно посадить легкомоторный самолет на оживленную трассу в Южной Калифорнии. Перед аварийной посадкой он успел сообщить диспетчеру о неисправности двигателя.
    В Калифорнии самолет сел на трассу
    Фото mercurynews.com

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости Украина. Возле города Морган-Хилл (Калифорния, США) легкомоторный самолет совершил экстренную посадку прямо на оживленное шоссе, сообщают американские СМИ.

    "Пилот успел сообщить о неисправности двигателя диспетчерам перед тем, как посадить одномоторный PA-46 на шоссе", - передает канал ABC7.

    Фото mercurynews.com
    В Калифорнии самолет сел на трассу

    На момент аварийной посадки в салоне находился один пилот. Ему удалось успешно посадить самолет и выжить.

    Очевидцы успели снять самолет посреди автодороги.

    Напомним, ранее в Иране произошла авиакатастрофа пассажирского самолета. Борт, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Погибли 66 человек.

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