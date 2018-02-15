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    ВВС Украины обвинили самолеты РФ в максимальном приближении к границе

    (обновлено: )55760
    Командование воздушных сил ВС Украины отмечает, что зафиксирована активизация действий воздушных компонентов воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной воздушной границы Украины.
    ВВС Украины. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Командование воздушных сил ВС Украины заявляет, что российские самолеты в четверг максимально приблизились к восточной границе страны, а с территории Крыма отрабатывали "условные пуски крылатых ракет в направлении Украины".

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    "Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне вооруженных сил Украины силами и средствами воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушных компонентов воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной воздушной границы Украины", — говорится в сообщении командования в Facebook.

    В Киеве утверждают, что российская авиация "осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения".

    Кроме того, по данным украинского командования, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве Крыма и "отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины".

    Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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