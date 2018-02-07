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    В мире

    В Польше выступили с новым заявлением по самолету Качиньского

    (обновлено: )46904
    Глава польской дипломатии подчеркнул, что не видит оснований для дальнейшего содержания российской стороной обломков правительственного самолета под Смоленском и ожидает их возвращения.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Польша ожидает от Российской Федерации передачи обломков самолета Ту-154М, на котором под Смоленском в 2010 году разбился президент Лех Качиньский. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым, сообщается на сайте МИД Польши.

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    По словам Чапутовича, Польша не видит оснований для дальнейшего удержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М.

    "Глава польской дипломатии подчеркнул, что не видит оснований для дальнейшего содержания российской стороной обломков правительственного самолета под Смоленском и ожидает их возвращения", — сказано в сообщении.

    Также Чапутович подчеркнул, что Польша ожидает со стороны России обеспечения свободного доступа к месту падения самолета и содействия в построении памятника жертвам катастрофы.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

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