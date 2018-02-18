Среди жертв крушения самолета в Иране украинцев нет – МИД

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинцев на борту самолета, который потерпел крушение в Иране, не было. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.